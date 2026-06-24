Filme 'Os irmãos Segreto' resgata pioneiros italianos do cinema brasileiro

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Em 20 de junho de 1898, o jornal Gazeta de Notícias anunciou que o italiano Alfonso Segreto, recém-desembarcado no Rio de Janeiro, havia trazido um “aparelho fotográfico para preparo de vistas destinadas ao cinematógrafo” adquirido em Nova York. Tal novidade permitia fotografar “vistas movimentadas”. Na chegada ao porto, ele registrou imagens de “fortalezas e navios de guerra”.

O que o jornal não contou é que Alfonso não sabia manusear o equipamento. Desavisado, ele abriu a câmera, apagando o que havia registrado. O primeiro filme brasileiro foi destruído antes de, efetivamente, existir. Entre fato e fábula, a trajetória dos pioneiros do cinema nacional vem à tona em “Os irmãos Segreto”.

O filme da dupla Federico Ferrone e Michele Manzolini, coprodução Itália e Brasil, é uma das atrações da 13ª edição da 8 e Meio Festa do Cinema Italiano. A mostra vai de amanhã (25/6) a quarta-feira (1º/7) em várias cidades. Em Belo Horizonte, os 10 longas serão exibidos no Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Ferrone está no Brasil. No próximo domingo (28/6), ele participa, às 21h, de sessão no anexo do Museu da Inconfidência. A exibição integra a programação da Cine OP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que também começa nesta quinta (25/6).

Ferrone e Manzolini trabalham em dupla com filmes que tratam da memória. Sua estreia em longas, em 2007, foi “Mérica”, sobre brasileiros descendentes de italianos que decidem migrar para a Itália, em direção oposta aos antepassados.

“Será que diretores italianos poderiam contar a história do nascimento do cinema brasileiro?”, foi a pergunta que ambos se fizeram quando receberam o convite da Cinemateca do MAM-Rio e da produtora Bang Filmes para assumir o projeto.

A falta de informações sobre os personagens, bem como a carência de imagens da época, representou mais um desafio do que um problema. “Foi feita pesquisa muito grande (coordenada por Hernani Heffner, conservador-chefe da Cinemateca) em jornais da época e filmes. Nosso filme é feito de pedaços históricos. O que existe do cinema mudo do Brasil da época são fragmentos, pois grande parte foi perdida totalmente”, comenta Manzolini.

Os diretores Federico Ferrone e Michele Manzolini optaram por transformar a história dos Segreto em fábula sobre o passado Festa do Cinema Italiano/Divulgação

A opção pela fabulação veio em decorrência disso. E também porque a trajetória dos Segreto traz elementos de contos de fadas, acrescenta o realizador. “É a história de irmãos que vão se perdendo no mundo, pobres que se tornam ricos. Tem ainda o elemento mágico do cinema, que aparece em um momento da história e acaba destruindo a relação entre eles.”

Gaetano (1866-1908) e Pasquale Segreto (1868-1920) chegaram ao Rio de Janeiro com 17 e 15 anos, respectivamente. Paupérrimos, vindos de San Martino Cilento, na Campânia, deveriam trabalhar nas plantações de café de São Paulo. Nunca foram para lá. Viveram os primeiros anos de Brasil à beira da marginalidade, presos várias vezes por pequenos delitos.

Sessão pioneira no Rio

A vida seguiu e os Segreto deram o pulo do gato, com a devida providência do jogo do bicho. Em julho de 1896, sete meses após os irmãos Lumière lançarem o cinema em Paris, eles trouxeram o cinematógrafo para o Brasil, fazendo a primeira sessão no Rio. Logo se envolveram com jornais, teatros, cinemas – Pasquale foi considerado o rei do entretenimento.

Nesse meio tempo, trouxeram o caçula, Alfonso (1876-1942), que realizou mais de 100 filmes no país. Só um deles sobreviveu: o registro da despedida do 19º Batalhão do Rio Branco, no Paraná, em 1910.

Para acompanhar cinco décadas, os diretores optaram por um narrador (na versão brasileira, tal papel coube ao ator Paulo Betti) que “rompe os buracos da história e faz saltos temporais”, explica Manzolini. Outros filmes do período são usados para ilustrar as imagens – elas explodem na tela, algumas em cores, com personagens anônimos.

“Quando se assiste ao filme na grande tela, você vê as caras das pessoas que olham para a câmera 120 anos atrás e estão como que olhando para você agora. Para mim, é uma experiência vertiginosa”, diz Manzolini.

Fantasmas

A costura se torna ainda mais interessante quando surgem imagens atuais do Rio. “Como é um filme sem muitas informações, tem várias coisas que ninguém nunca vai saber. A ideia era mostrar uma busca por fantasmas, passando agora pelos mesmos lugares que os irmãos”, diz Ferrone.

Os realizadores vieram ao Brasil captar as imagens contemporâneas já com a montagem iniciada. “O resultado é mais de emoção do que de racionalidade. Mas acho que as imagens trazem uma continuidade, é também uma forma de futuro deles (os Segreto). Há o lado negativo também. O cinema nasceu naquela época como brincadeira, depois virou uma coisa séria. Muitas pessoas, no mesmo lugar, assistindo em uma tela grande, (é atividade que) está desaparecendo. Então, o filme traz ainda uma melancolia”, finaliza Ferrone.

Depp, Pacino E Nanni Moretti

A Festa do Cinema Italiano também exibe “Modi – Três dias nas asas da loucura”. Dirigido por Johnny Depp, o filme é estrelado por Riccardo Scamarcio, o “Alain Delon italiano”, no papel do escultor e pintor Amedeo Modigliani.

"Modi – Três dias nas asas da loucura" conta a história do pintor Modigliani Festa do Cinema Italiano/Divulgação

Al Pacino faz participação no longa. Nanni Moretti, um dos mais celebrados cineastas da Itália, dirige e protagoniza “Caro diário”. O longa de 1994 será exibido com cópia restaurada.

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8 E MEIO FESTA DO CINEMA ITALIANO

Em BH, sessões de amanhã (25/6) a quarta-feira (1º/7), no Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas. “Os irmãos Segreto” será exibido nesta quinta, às 16h, no Minas; e domingo (28/6), às 16h, no Belas Artes. Programação completa no site festadocinemaitaliano.com.br