CineOP homenageia as diretoras mulheres e vai exibir 135 filmes até 30/6

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Como vão as mulheres do Brasil? Tal pergunta foi feita não muitos anos atrás pela jornalista italiana Beatrice Andreose à cineasta Helena Solberg. O contato ocorreu porque a repórter havia descoberto em Pádua, na Itália, o curta “A entrevista”. Lançada em 1966, esta estreia colocou Solberg como a primeira (e única) diretora do Cinema Novo.

No filme, a carioca entrevista mulheres como ela: jovens e de classe média alta. Tais personagens falam sobre fidelidade, sexo, trabalho e os papéis impostos às elas. O casamento com o diretor e produtor norte-americano David Meyer levou Helena Solberg para os Estados Unidos. Naquele país, realizou filmes de temática feminina, como também documentários sobre os conflitos na América Latina.

Solberg voltou a morar no Brasil na década de 1990, quando realizou o longa documental “Carmen Miranda: Banana is my business” (1995) e sua primeira ficção, “Vida de menina” (2004). Este é um filme caro a Minas Gerais, foi rodado em Diamantina a partir do clássico “Minha vida de menina” (1942), os diários de infância de Helena Morley.

Parte dessa trajetória estará foco nos próximos dias. Aos 88 anos, Helena Solberg será a homenageada da 21ª edição da Cine OP – Mostra de Cinema de Ouro Preto.

O evento começa na próxima quinta-feira (25/6). Durante seis dias, vai exibir 135 filmes – 33 longas, quatro médias e 98 curtas. A programação, gratuita, ocupará o Centro de Artes e Convenções da Ufop, na Praça Tiradentes e o anexo do Museu da Inconfidência.

Oito filmes de Solberg fazem parte da Cine OP. Os dois primeiros curtas, o supracitado “A entrevista” e “Meio-dia” (1970), serão apresentados na homenagem à diretora, na abertura, quinta-feira, às 19h30, no Cine-Praça.

Única diretora mulher do Cinema Novo, a pioneira Helena Solberg, de 88 anos, participará da abertura da mostra Cine OP, em Ouro Preto, nesta quinta (25/6) Ique Esteves/divulgação

“Um país existe nas imagens que preserva”, tema da Cine OP, será trabalhado nos três vértices em que a mostra atua: preservação, educação e história. A atuação das mulheres no cinema será bastante enfatizada. Solberg e Lúcia Murat, diretora com mais de 40 anos de atuação, participam do primeiro de três debates sobre a realização do primeiro filme e a relação com o período em que estrearam.

Diretoras de gerações posteriores que participam do tríplice programa são Tata Amaral e Viviane Ferreira (falando sobre a relação cinema e poder), Clarissa Campolina e Luna Alkalay (cinema e fabulação). Filmes de todas as convidadas serão exibidos em Ouro Preto.

“A ideia é que falem sobre a escolha do cinema nesta atividade de hegemonia masculina”, comenta Raquel Hallak, ela mesma completando três décadas à frente dos três maiores eventos da sétima arte de Minas Gerais. Além dos 21 anos da Cine OP, a Universo Produção, fundada por Raquel, realiza no segundo semestre a edição número 20 da Mostra Cine BH e, em janeiro, a de número 30 da Mostra de Tiradentes.

Como o foco na preservação do cinema é a razão de ser da Cine OP, o evento traz para o centro da conversa temas sobre a política cultural.

“A preservação é um segmento importantíssimo do audiovisual. Se era patinho feio em 2006 (primeira edição da mostra), hoje é ponta de lança da indústria. Se tivermos uma política estruturante, isso vai assegurar que os filmes serão preservados. Mas não dá para pensar de forma isolada, temos que pensar (no audiovisual) como ecossistema”, acrescenta Raquel.

A diretora Lucia Murat é convidada da Mostra de Cinema de Ouro Preto Davi Campana/Festival do Rio

O modelo da Cine OP está consolidado. Instituída na pandemia, a transmissão on-line de debates e alguns filmes se estabeleceu desde então. No entanto, todas as edições enfrentam um porém. “A cada ano, é sempre a mesma saga de inscrever os projetos em leis de incentivo e ir para o mercado (em busca de patrocínio). Não temos garantia nem tempo para planejar”, diz ela.

Esta edição, por exemplo, está sendo realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (patrocínio da Petrobras) e parcerias diretas.

“Pelo segundo ano consecutivo, não temos a Lei Estadual. (A mostra) É um projeto mineiro que não tem participação do Governo de Minas. Isso é paradoxal, pois Minas tem de assegurar o que é de Minas”, conclui Raquel Hallak.

Música na tela

Uma série de longas inéditos no circuito será exibida na Cine OP. Parcela relevante da produção traz documentários sobre grandes nomes da música brasileira. Baby do Brasil está no foco de “Apocalipse segundo Baby”, filme de Rafael Saar selecionado para a competitiva Arquivos em Questão.

'Vivo 76', filme de Lírio Ferreira sobre o cantor e compositor Alceu Valença, é uma das atrações da Cine OP CineOP/divulgação

O mesmo segmento também exibe “Universo particular – Jocy de Oliveira”. O longa de Dácio Pinheiro acompanha a pioneira da música eletrônica no Brasil, que realizou, em 1961, a primeira performance do gênero no país.

A Mostra Contemporânea vai exibir “Fernanda Abreu – Da Lata 30 anos”, documentário de Paulo Severo, e “As dores do mundo – Hyldon”, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues. O pernambucano Lírio Ferreira revisita a trajetória do conterrâneo Alceu Valença em “Vivo 76”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



21ª CINEOP

Mostra de Cinema de Ouro Preto. De quinta (25/6) a terça-feira (30/6), na cidade histórica mineira. Entrada franca. Programação completa em cineop.com.br.