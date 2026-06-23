Coaduna Cia de Dança revisita lembranças da infância para falar do presente

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Histórias contadas por avós, brincadeiras de rua e contos de fadas que marcaram a infância são o ponto de partida de “Contos”, novo espetáculo da Coaduna Cia de Dança. Com direção de Dadyer Aguilera, a montagem será apresentada hoje e amanhã (23 e 24/6), na Funarte.

A coreografia nasceu das memórias compartilhadas pelos integrantes da companhia durante o processo criativo. Além das lembranças afetivas, o espetáculo aborda temas da vida contemporânea, como violência, machismo, racismo e fobia LGBTQIAPN+.

“O espetáculo tem momentos de muita diversão, mas também de reflexão. Entramos em lembranças que não foram fáceis de viver e isso trouxe densidade”, afirma Aguilera.

Em cena, oito bailarinas dão vida às memórias. A formação exclusivamente feminina surgiu de forma espontânea e se tornou característica da companhia.

“Não foi algo planejado. Foi acontecendo aos poucos, percebemos que existia ali uma força artística e também política muito grande. Então decidimos investir nesse coletivo”, diz o diretor.

Criada durante a pandemia, a Coaduna chega ao quarto espetáculo. “Surgimos no momento em que os artistas precisavam encontrar formas de continuar criando. Hoje estamos no quarto espetáculo, construindo caminhada muito bonita, com reconhecimento do público e identidade cada vez mais forte”, comemora Dadyer.

"Desorientador"

O processo de criação parte sempre da escuta e troca entre os artistas.“Eu me considero mais um desorientador do que um orientador. Trago perguntas e provocações que vão se transformando em movimento. É assim que o espetáculo vai ganhando forma”, brinca.

Cubano radicado no Brasil há mais de três décadas, Aguilera acredita que o público é levado a revisitar as próprias lembranças. “As pessoas vão se identificar com as histórias e repensar a própria trajetória. Todo mundo tem alguma lembrança da infância que continua ecoando na vida adulta”, diz.

Todas as sessões contarão com intérprete de Libras; a apresentação desta terça (23/6) terá também audiodescrição.

“CONTOS”

Espetáculo da Coaduna Cia. de Dança. Nesta terça e quarta-feira (23 e 24/6), às 19h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla.

OUTRA ATRAÇÃO

O espetáculo “Creia”, de João Figueiredo e Raphaela Marcial, será apresentado nesta terça-feira (23/6), às 19h30, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). A coreografia investiga a tradição do ato de benzer como prática de cuidado, ancestralidade e espiritualidade.

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Por meio da dança contemporânea, propõe-se imersão nos saberes populares. Ingressos gratuitos, com retirada antecipada na plataforma Sympla e na bilheteria (a partir das 17h30).