Mineiro Gui Ventura é escolhido entre 800 candidatos para ser Gilberto Gil

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Mestre, vou fazer o melhor que puder.” Ao ouvir essas palavras, o interlocutor comentou: “Tire o melhor. Faça o que você puder”. Generoso, Gilberto Gil tirou, com essa conversa, um peso das costas de Gui Ventura. Durante a conversa, a única que já tiveram, um filme passou na cabeça do ator e músico.

Em 20 de agosto, no Teatro Santander, em São Paulo, Gui Ventura fará uma estreia de fogo com o início da temporada de “Andar com fé”. Ele estará à frente de um elenco de 50 artistas no musical biográfico de Gilberto Gil. O texto é de Newton Moreno e a direção de Miguel Falabella. Escolhido entre 800 candidatos, Ventura vai conhecer nesta segunda (22/6) seus colegas durante a primeira leitura do texto. Há um mês ele está em São Paulo trabalhando com a preparadora de elenco Erica Montanheiro. Neste meio tempo esteve no Rio de Janeiro para o encontro com Gil. Foi apresentado a ele por Falabella no Teatro Fernanda Montenegro, no Copacabana Palace.

O elenco completo da montagem será anunciado nesta sexta (26/6), quando Gil completa 84 anos. Ventura também é canceriano: faz 38 em 2 de julho. “Os americanos têm um termo para pessoas que têm alguma qualidade especial: star quality, qualidade de estrela. São pessoas que prendem a sua atenção. A princípio, o Gui nos chamou a atenção pela semelhança com o Gilberto Gil. Depois, pela excelência em tocar violão e cantar. Espertamente, ele não disse que era mineiro no teste. Fez um sotaque baiano, e achei que fosse baiano. Se conseguiu me enganar, é realmente bom”, afirma Falabella ao Estado de Minas.

O filme que Ventura disse ter passado na cabeça durante o encontro com Gil começa em Santa Luzia, onde é, ainda hoje, sua casa. Caçula de três filhos homens de uma faxineira e um funcionário de uma empresa de ônibus, ele convive com música desde que se entende por gente. A paixão começou quando um tio deu para seu irmão, Diogo, um cavaquinho.

“Comecei a aprender vendo ele tocar: reproduzia com as mãos”, conta. Além do cavaquinho, toca violão, guitarra, viola e bandolim. Por conta do espetáculo, está começando a aprender acordeon, o primeiro instrumento de Gil.

“Em casa todo mundo é autodidata. Mesmo vivendo em um ambiente precário, sempre estivemos muito imersos na arte”, continua. Foi com o hino tropicalista “Alegria, alegria”, de Caetano Veloso, que Ventura estreou no palco, aos 11 anos, numa apresentação na escola. Aos 16 montou a primeira banda, Zotto, de rock. O samba chegou junto e esta formação acabou gerando o Cirandeiros, grupo que teve expressão local ao vencer o concurso Vozes do Morro, duas décadas atrás. O prêmio acompanhou a gravação de um disco. Ainda que a música começasse a trazer os primeiros resultados, Ventura tinha que colaborar em casa. Trabalhava desde os 13 anos: começou em um sacolão, depois foi recepcionista, entregou panfletos, virou promotor de vendas do Parque Guanabara e atendente da Cemig. Aos 23, novamente sob a influência do irmão Diogo, fez um concurso para a Polícia Militar.

“Entrei meio que sofrendo por estar ali. Tentei ficar na parte administrativa, tanto é que dos seis anos (na corporação), só um deles trabalhei na rua”, conta. Também desde muito novo, Ventura compunha. Durante muito tempo não mostrou nada para ninguém. “O Gil me disse que começou tocando no quarto para ele mesmo, e só depois começou a abrir a porta.”

Com ele não foi muito diferente. Atuou muito tempo como músico acompanhante até que em 2015 colocou a cara pra bater. Inscreveu a música “Reza”, sobre intolerância religiosa, nos festivais de Alvinópolis, Monte Sião e Cruzília. Venceu os três. “Isso acendeu minha confiança.” Com o dinheiro que ganhou, gravou seu primeiro álbum solo, “Dois lados” (2017). Passou a fazer shows aqui e fora – apresentou-se nos EUA e em Portugal. Ainda estudou na Fundação de Educação Artística e Bituca Universidade de Música Popular e cursou Letras na UFMG. Deixou a PM em 2018 para se dedicar exclusivamente à arte. “Virei produtor cultural. Virei multiartista por causa de uma multinecessidade.”



SINGLES E VÍDEOS

Quando passou a integrar o Coletivo Imune – Instante da Música Negra, lançou singles e vídeos. “Por causa dos clipes, os produtores de elenco passaram a me procurar para publicidade.” Foram cerca de 30 filmes publicitários. Ventura viu que poderia explorar a frente da atuação. Fez curso no Galpão Cine Horto, entrou para o Teatro Universitário da UFMG. Na pandemia, foi chamado para a Globo para um teste para seu banco de talentos. Mas a grande chance veio no SBT, quando entrou para o elenco da novela “A infância de Romeu e Julieta” (2023-2024). Mais tarde fez pequenas participações em filmes e novelas, incluindo as recentes “Dona de mim” e “Três graças”, da Globo.

Gil, que Ventura homenageou na canção inédita “Orixá da palavra”, fez parte dessa história desde muito. “Em 2012, tive que fazer escolhas difíceis. Era sobrevivência ou tentar fazer apostas. Quando acessei (a música) de Gil, fiquei mais forte. Ele me ajudou a encontrar comigo mesmo, me expor para o mundo sem medo. Me influenciou a tal ponto que quando comecei a estudar atuação, o fiz porque queria vivê-lo um dia no cinema.”

Quando foi anunciado a seleção para o musical (cujos ingressos estão à venda pelo Sympla), Ventura teve medo. Tanto que adiou até não poder mais – se inscreveu para o teste somente no último dia.

“Orixá da palavra” (Gui Ventura)



“Filho de Logun Edé e Xangô

Kaô, Cabecilè

Orixá da palavra

Um buda nagô

Um santô negro

Agô!

Menino danado de Ituaçu

Foi sanfoneiro oiô

Oiô oiô oiô

Caleidoscópio de amor do Brasil

Banhado em Salvador

Re-foi e re-fez e se fez tantos ‘Gil sons’

Quis ser ‘musguêro’ e foi

Oiô oiô

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Onde não se ouve palavras vãs vis, vociferar ao ar…”