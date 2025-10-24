Assine
Gilberto Gil se aposentará dos palcos após shows em 2025

  • A decisão foi motivada pelo cansaço da rotina de viagens, mas o artista pretende continuar na música, compondo e lançando álbuns, além de fazer apresentações esporádicas.
  • Sua última turnê,
  • “Estou preparando essa despedida das grandes excursões. São mais de 60 anos fazendo esse trabalho intenso e extensivo há muito tempo. Agora já é hora de quietar mais”, declarou.
  • Gilberto Passos Gil Moreira, que nasceu em 26 de junho de 1942, em Salvador, Bahia, é um cantor, compositor com mais de seis décadas de carreira.
  • É formado em administração pela Universidade Federal da Bahia e fez sua entrada na cena musical no final dos anos 1950 e início dos anos 1960.
  • Em 1963, ao conhecer Caetano Veloso, Gil deu início ao movimento tropicalista, que reuniu artistas como Gal Costa, Tom Zé e Rogério Duprat, unindo música, cinema, teatro e artes plásticas.
  • A postura política do tropicalismo levou à repressão em meio a ditadura militar: Gilberto Gil foi preso em dezembro de 1968 e, após breve detenção, se exilou em Londres, onde permaneceu até o retorno ao Brasil em 1972.
  • Após o retorno ao Brasil, manteve uma produção fonográfica intensa, lançou quase 70 discos.
  • Gilberto Gil recebeu duas vezes o Grammy na categoria World Music, atualmente chamada Global Music. O primeiro prêmio foi em 1999 pelo álbum ao vivo Quanta Live e o segundo em 2006 por Eletracústico, também um registro ao vivo.
  • No Grammy Latino, foi várias vezes indicado e conquistou vitórias em categorias como Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e Melhor Álbum de Raízes Brasileiras.
  • Em 2003, recebeu ainda o reconhecimento especial de Personalidade do Ano pela Academia Latina de Gravação.
  • Sua discografia é extensa e seu primeiro LP, “Louvação”, lançado em 1967, já mostrava a fusão de elementos regionais em canções como “Louvação” e “Procissão”.
  • Musicalmente transitou por MPB, samba, forró, reggae e sonoridades experimentais, mantendo uma prática composicional marcada por melodias acessíveis e letras com preocupação social.
  • Entre as músicas mais famosas de Gilberto Gil estão clássicos que marcaram sua carreira e se tornaram referência na música brasileira.
  • Entre as músicas mais famosas de Gil estão “Palco”, “Expresso 2222”, “Andar com Fé”, “Drão”, “Toda Menina Baiana”,
  • Entre seus trabalhos mais recentes, se destacam “Gilbertos Samba”, homenagem a João Gilberto, os shows com Caetano Veloso nos 50 anos de carreira, “Dois Amigos, Um Século de Música”, e a turnê
  • Em 2018, lançou “Ok Ok OK”, vencedor do Grammy Latino em 2019. Cada projeto de Gil se transforma em turnê internacional.
  • Na esfera pública, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura, cargo que ocupou entre 2003 e 2008
  • Durante sua gestão ministerial incentivou projetos de democratização cultural como os
  • Gil é casado com Flora Gil desde 1981 e tem oito filhos; sua família inclui artistas que seguiram carreira nas artes e na música.
  • Uma das filhas mais conhecidas dele foi Preta Gil, faleceu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos após batalha contra o câncer.
  • Em um dos seus últimos momentos públicos, Preta participou de um show de Gil em São?Paulo, onde fez uma aparição especial no palco e cantou ao lado do pai, em uma performance carregada de emoção.
  • Uma curiosidade: Gilberto Gil se tornou um imortal da Academia Brasileira de Letras no final de 2021, ocupando a cadeira número 20, e tomou posse junto à amiga e atriz Fernanda Montenegro.
