Gilberto Gil coloca a venda seu refúgio de frente para o mar em Copacabana

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O músico Gilberto Gil e sua esposa, a empresária Flora Gil, decidiram colocar à venda o apartamento onde vivem desde 2019, localizado no icônico Edifício Chopin, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O motivo é que, com a família crescendo, o espaço de 295 m² já não comporta o clã Gil com o conforto desejado.

Um refúgio com vista para o mar

Situado na Avenida Atlântica, ao lado do hotel Copacabana Palace, o imóvel oferece uma vista deslumbrante para a praia mais famosa do Brasil. O apartamento passou por uma reforma completa assinada pela arquiteta Márcia Muller, que integrou os ambientes para criar um espaço amplo e acolhedor. O projeto, que conta com obras de arte e um piano de cauda na decoração, já foi destaque na revista Casa e Jardim em 2019.

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Por que o casal decidiu vender o imóvel?

A decisão de vender o apartamento está diretamente ligada ao aumento da família. Com a chegada de netos e bisnetos, a necessidade de um espaço maior se tornou evidente. Curiosamente, a mudança anterior do casal, que veio de São Conrado, havia sido motivada pelo motivo oposto: o apartamento de 600m² havia ficado grande demais após os filhos deixarem a casa. Agora, Gil e Flora buscam um novo lar, mas pretendem continuar no mesmo bairro que aprenderam a amar.











1.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq













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Edifício Chopin: um endereço de celebridades

O Edifício Chopin, construído em 1956, é um dos endereços mais cobiçados do Rio de Janeiro, não apenas pela localização privilegiada, mas também por seus moradores ilustres. Além de Gilberto Gil, a socialite Narcisa Tamborindeguy também reside no prédio, que já foi lar de outras personalidades como a atriz Maitê Proença.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.