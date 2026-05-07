Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Famosos

Gilberto Gil coloca a venda seu refúgio de frente para o mar em Copacabana

Imóvel reformado no icônico Edifício Chopin já não comporta a família; casal busca novo lar no mesmo bairro que tanto ama

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
07/05/2026 12:08 - atualizado em 07/05/2026 12:08

compartilhe

SIGA
×
Gilberto Gil coloca a venda seu refúgio de frente para o mar em Copacabana
Gilberto Gil e Flora Gil no apartamento que o casal vende no Edifício Chopin, em Copacabana, Rio de Janeiro. crédito: André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq

O músico Gilberto Gil e sua esposa, a empresária Flora Gil, decidiram colocar à venda o apartamento onde vivem desde 2019, localizado no icônico Edifício Chopin, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. O motivo é que, com a família crescendo, o espaço de 295 m² já não comporta o clã Gil com o conforto desejado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um refúgio com vista para o mar

Situado na Avenida Atlântica, ao lado do hotel Copacabana Palace, o imóvel oferece uma vista deslumbrante para a praia mais famosa do Brasil. O apartamento passou por uma reforma completa assinada pela arquiteta Márcia Muller, que integrou os ambientes para criar um espaço amplo e acolhedor. O projeto, que conta com obras de arte e um piano de cauda na decoração, já foi destaque na revista Casa e Jardim em 2019.

Leia Mais

Por que o casal decidiu vender o imóvel?

A decisão de vender o apartamento está diretamente ligada ao aumento da família. Com a chegada de netos e bisnetos, a necessidade de um espaço maior se tornou evidente. Curiosamente, a mudança anterior do casal, que veio de São Conrado, havia sido motivada pelo motivo oposto: o apartamento de 600m² havia ficado grande demais após os filhos deixarem a casa. Agora, Gil e Flora buscam um novo lar, mas pretendem continuar no mesmo bairro que aprenderam a amar.



1.png


1.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



2.png


2.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



3.png


3.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



4.png


4.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



5.png


5.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



6.png


6.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



7.png


7.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq



8.png


8.png André Nazareth/Reprodução/Instagram/@marciaemanumullerarq

 







Edifício Chopin: um endereço de celebridades

O Edifício Chopin, construído em 1956, é um dos endereços mais cobiçados do Rio de Janeiro, não apenas pela localização privilegiada, mas também por seus moradores ilustres. Além de Gilberto Gil, a socialite Narcisa Tamborindeguy também reside no prédio, que já foi lar de outras personalidades como a atriz Maitê Proença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay