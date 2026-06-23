Flip anuncia programação com autores mineiros

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A programação completa da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) foi divulgada nesta terça-feira (23/6), confirmando a presença de nomes de peso da literatura nacional e internacional. Entre os participantes, os mineiros Edmilson de Almeida Pereira, Maria Esther Maciel e a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. Tendo como homenageado o poeta Orides Fontela, o evento será realizado de 22 a 26 de julho na cidade histórica do Rio de Janeiro.

Outros nomes confirmados foram o da escritora britânica Zadie Smith, autora de “Dentes brancos” e “A fraude”, que participa de uma mesa no sábado (25/7), às 19h, em conversa com Juliana Borges. Milton Hatoum, dividirá mesa com o escritor líbio-americano Hisham Matar, e a angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões de 2025.

Também foram anunciados Drauzio Varella, a escritora luso-angolana Djaimilia Pereira de Almeida, o franco-argelino Kamel Daoud, a espanhola Marta Pérez-Carbonell, a nipo-americana Katie Kitamura e a atriz e diretora Denise Stoklos, que apresentará espetáculo dedicado a Dalton Trevisan.

Ao todo, a Flip 2026 contará com 38 convidados distribuídos em 21 mesas. A edição amplia a presença internacional, com 18 autores estrangeiros na programação.

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Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça (23/6), inicialmente em venda prioritária para moradores de Paraty. Para o público geral, as vendas serão abertas na sexta-feira (26/6). Os preços variam entre R$ 25 e R$ 140.

