Escritores homenageiam Raimundo Carrero em depoimentos

“É preciso dizer isso com toda a convicção – cada narrativa e cada frase, não raro cada palavra, exige uma técnica diferente. Particular. Não há salvação. Mesmo Hemingway sabia que a pulsação narrativa pede palavras, frases e pontuação diferentes – ou até antagônicas – a cada movimento. Afinal, estamos falando do espírito humano. E nada é mais terrível do que o espírito humano com astúcias e armadilhas, abismos e sombras, clareiras e tempestades. Um autor é o personagem e é o autor, portanto deve estar sempre em equilíbrio entre os dois e entre os outros personagens que vão fazendo novas exigências. E outras palavras. E outras frases. E outras circunstâncias.

Além disso, há essa figura misteriosa e enigmática que atende pelo belo nome de leitor. Sem dúvida. É inevitável. Não se deve esquecer a proposta de Bakhtin: a obra de arte literária é um pacto que se afirma entre o autor e o leitor. Roland Barthes acrescenta que autor e leitor trocam confidências e afetos. E, para Leila Perrone-Moisés, na linguagem literária há sempre ‘promessas, encantos e amavios’. Sedução, pura sedução, troca de afetos e encantos. Quase uma jura de amor.”

Raimundo Carrero (1947-2026), na introdução de “Os segredos da ficção: Um guia da arte de escrever narrativa” (Agir, 2005)

“O mestre das sombras severas”





Cristhiano Aguiar





“Faleceu Raimundo Carrero. É como se um pedaço do Recife me deixasse para sempre. Quem viveu a vida literária das últimas décadas no Recife, quem se inventou escritor em Pernambuco nestes anos todos, teve a obra e a imagem de Carrero como referências incontornáveis. Deixo aqui o registro da última vez em que o encontrei, quando fizemos uma mesa juntos, em homenagem à sua obra, na Bienal do Livro de Pernambuco de 2025. Carrero estava bastante fragilizado em sua saúde, mas mantinha a pulsão criativa fundamental, aquela que sempre me chamou atenção quando eu o lia, ou o entrevistava. Enquanto conversávamos, passavam pela minha mente os cenários e as vidas que ele criou ao longo de tantas décadas de carreira como autor de ficção. Havia muitas vidas dentro de Carrero. De onde nascem as vidas que os escritores e escritoras inventam? Os maiores autores são mananciais inesgotáveis. Sua obra continuará viva. Será lida e relida. Que nunca esqueçamos as lições do Mestre das Sombras Severas e das Ruínas das Almas. Para celebrar a sua literatura, indico minha obra favorita de Carrero: “Sombra severa”.





Cristhiano Aguiar é autor de livros como “Gótico nordestino” e lança, em 2027, o romance “A quimera”





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“Levou-me, com fervor, às entrelinhas do texto”





Marcelino Freire





“Revirando e cutucando memórias... ave nossa! Conheci Carrero aos 19 anos. Na primeira oficina literária da qual eu participava. Meu eterno mestre. Carrero me ensinou a ler. Levou-me, com fervor, às entrelinhas de um texto, às sub-sombras de uma obra. Quanta paixão pela palavra, esparramada pelo seu corpo inteiro! Seus gestos largos eram de profunda devoção ao ofício da escrita. Quanta fé plantava em seus livros! Carrero era a verdadeira imagem de um escritor comprometido e apaixonado. Ele era grato à literatura por ter o salvado. Ele transmitia a nós esse legado. Tudo o que hoje eu sou tem Raimundo Carrero nessa construção. Esteve e estará sempre em cada livro meu. Em cada leitura também estará a força de sua presença. Vai ser difícil (foi difícil) me levantar depois de notícia tão triste. Mas farei como ele: fincarei o pé na teimosia que é viver, que é escrever. Mas me erguerei, apesar de não ser fácil, assim, perder um amigo que escreveu livros tão definitivos: “Sombra severa” e o mais recente “A vida é traição”. Doído perder um amigo que me ajudou a ser e a escrever meus livros. Carrero morre no dia em que seu mestre maior, Ariano Suassuna, faria aniversário. Carrero foi recebido pelo abraço do Ariano e o abraço da Compadecida. Carrero foi um milagre que nos aconteceu. Ficam a saudade e a sua eterna luz em nossas vidas.”





Marcelino Freire é autor de livros como “Angu de sangue” e o mais recente, “Escalavra”





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“Aprendi com ele que o trabalho é contínuo e também sobre generosidade”





Micheliny Verunschk





“Quando eu estava escrevendo meu primeiro romance, “Nossa Teresa, vida e morte de uma santa suicida”, eu tinha muitas inseguranças, entre elas não saber escrever um romance por não ter “fôlego”. Eu, poeta, exercitava a prosa em contos e não tinha até então me atrevido a escrever narrativas a sério. mas eu tinha quatro capítulos iniciais que não me largavam e que eu, por minha vez, também não os largava.

É curiosa essa imagem do fôlego para a escrita. É como se fôssemos nadadores e o texto curto ou a poesia um nado à cachorrinho e a escrita do romance um mergulho em apneia. Como se um tipo de escrita fosse mais fácil que a outra. Como se cada uma não guardasse suas próprias exigências e delícias. Mas isso aprendi muito tempo depois.

Então, retomemos o fio da meada. O fio da memória. Um dia, em um evento em São Paulo, encontrei o Carrero e fomos tomar um café. Eu havia dito que precisava conversar com ele e o tema da conversa foi o romance que queria escrever, que precisava escrever e os quatro capítulos diante dos quais eu fracassava. Carrero me ouviu atentamente, achou que o enredo que eu apresentara parecia bom, me explicou que, para ele, a imagem do fôlego para a escrita não traduzia bem o que era o trabalho do escritor. Pediu que enviasse para o seu e-mail os tais quatro capítulos diante dos quais eu empacava teimosamente.

Recomponho de memória algo que aconteceu há 17 anos. Fabulo. E a verdade, toda ela, é fabulação, como a memória, como a vida, como tudo. A vida é sonho, bem dizia Calderón de la Barca. recomponho o que marcou como um bom encontro. Um bom afeto. Carrero, generoso e paciente.

Enviei o meu texto, temerosa de que ele achasse tudo ruim. Que me dissesse que aquilo era uma loucura, não tinha futuro. E dali há pouco menos de um mês sua resposta me dizia que o que eu tinha era muito bom, mas eu precisava escrever. “Escreva, escreva, escreva. Só depois se preocupe com a perfumaria. Você tem uma boa história e precisa terminá-la. Depois de pronta, se for o caso, você reescreve. mas agora você precisa terminar”.

Foi uma mensagem clara. E eu, que rodava em círculos há coisa de três anos, me senti autorizada a escrever. Ali entendi que o trabalho é contínuo e o que interessa é a prática mais que uma suposta inspiração. Aprendi também sobre generosidade. Raimundo Carrero, o primeiro escritor contemporâneo que li, com “Viagem no ventre da baleia”, olhou para o meu texto e viu nele algum valor. Com a conversa que tivemos, com sua resposta, me senti autorizada. Escrevi.

Raimundo Carrero morreu. Deixa uma obra e um exemplo. Não seria quem sou sem ele, que, inúmeras vezes, depois dessa história que aqui relato, me acolheu, me aconselhou, leu e criticou o que escrevi.

Boa viagem, querido Carrero. Você, sua obra, sua história são gigantes.





Micheliny Verunschk é autora de livros como "O som do rugido da onça" e o mais recente, “Depois do trovão”





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“Escrever para fazer sangrar o coração do leitor e seduzir a sua alma”





Ney Anderson





“A primeira vez que tomei conhecimento sobre Raimundo Carrero foi através das páginas de ‘Sinfonia para vagabundos’. Isso lá pelos idos de 2002/2003. Um livro composto por personagens loucos, noturnos, boêmios, que povoavam o centro do Recife como eu nunca tinha lido antes. O mesmo Recife que sempre mexia comigo e me inquietava a criar. Nessa obra, a cidade fervia e era sombria ao mesmo tempo. E nada era por acaso. Fiquei em êxtase. O romance me impactou de tal forma que, naquele momento, entendi qual seria o meu caminho da criação ficcional. A partir dali, li tudo do autor que estava disponível. Vi Carrero pela primeira vez na Bienal do Livro de Pernambuco, em 2005. Aquele vozeirão, as tiradas engraçadas e o profundo conhecimento dele sobre a literatura universal, me deixou admirado.

Segui lendo o seu trabalho com mais atenção após esse primeiro encontro ao vivo. Dois anos depois, através de uma matéria de jornal, soube que ele também era professor de oficina literária. Eu nem sabia que isso existia. Apenas gostava de ler e escrever uns contos e rascunhos inacabados de futuros romances, que nunca concluí. Fiquei interessado em saber como era essa tal de oficina de escrita criativa. Me matriculei. Ou melhor, mandei para um e-mail disponível da assessora dele na época, Karla Melo, perguntando se seria possível uma bolsa de estudos integral. Pois eu não tinha condições de pagar. Ressaltei que a literatura para mim era muito importante e que eu já escrevia algumas coisas.

Dois dias depois recebo a resposta: Carrero havia concordado em me presentear com a bolsa. Me pediu, apenas, para levar algum conto meu, que seria debatido em sala de aula. Procurei um melhorzinho e levei. Naquela mesma semana comprei o recém-publicado ‘O amor não tem bons sentimentos’. Li naqueles dias que antecederam a aula, no sábado. Foi aí que me apaixonei definitivamente pela obra dele. Que livro maravilhoso, sua obra-prima. A aula começava às 14h. Cheguei às 13h. Alguns alunos já estavam lá. Entre eles, as queridas Lúcia Moura e Gerusa Leal. Era sempre assim. Muitos chegavam antes do horário oficial, para aproveitar mais um pouquinho do mestre. Meia hora depois, ouvimos vozes vindas de fora da sala de aula, falando alto. Duas pessoas conversando.

O sorriso estrondoso, antes da porta ser aberta, foi a deixa. “Carrero chegou”, disse Lúcia. Aquele sorriso era a marca dele. Raimundo Carrero abriu a porta, preencheu o espaço com a sua presença, cumprimentou todos. Me deu boa tarde e olhou com desconfiança para mim. “Sou Ney Anderson. Falei com a Karla Melo”. “Ah, sim, Ney. Trouxe o conto?”. Depois dessas trocas de palavras, foram longos e maravilhosos quatro anos participando ativamente da oficina. Foi o período que escrevi demais. Li como nunca na vida. Sempre com caneta na mão, anotando, compreendendo os segredos da ficção. Esse hábito carrego até hoje. Nunca mais li ou escrevi da mesma forma. Já faz parte de mim.

Participar por tanto tempo da oficina com Raimundo Carrero foi ter ao lado uma pessoa generosa, irônica, de sorriso estrondoso, engraçada. Uma pessoa solar. O oposto da literatura que ele escrevia. Ele tinha um vasto conhecimento sobre a literatura universal. Era impressionante. Carrero era um erudito sem o ranço acadêmico de fala empolada. Ele ensinava com a facilidade de quem bebe água, mesmo com a enorme profundidade dos textos lidos e analisados. Nascia ali a minha maior influência. A referência que iria perdurar para sempre. Ao longo de todos esses anos nos encontramos no seu apartamento, no bairro do Rosarinho. Conversamos muito por telefone. Trocamos e-mails. Enfim. Eu sempre aprendia um pouco mais a cada novo encontro. Carrero era uma fonte inesgotável. Nunca vi ninguém igual. E repassou tudo o que sabia e estudava para todos os que quiseram aprender ao longo de tantas décadas. Formou, e marcou, gerações de novos escritores e leitores. Deixou um legado incalculável. Tanto nos quase trinta livros publicados quanto nessa influência no trabalho de outras pessoas.

O que me prende até hoje na ficção de Carrero é a carga dramática das figuras profundamente contraditórias e humanas presente em todos os livros. E com o Recife no centro de boa parte da obra. Tudo isso escrito de um jeito refinado, elevado, onde nada sobra e tudo tem uma razão de ser. Carrero é um ourives. Um ourives rebelde, que lapida o texto não para extrair brilho, mas para fazer sangrar, deixar o leitor atordoado, jogado na lona com as próprias angústias e dilemas existenciais.

Quem consegue domar a alma sertaneja? Quem consegue conter o fluxo potente do Capibaribe? Quem consegue reprimir uma mente criativa em ebulição? No entanto, por mais contraditório e misterioso que seja, o objetivo principal de Carrero sempre foi seduzir o leitor, mesmo com temas tão pesados. Para ele, o leitor não podia abandonar a leitura dos seus livros antes da última página. Seria um fracasso. Digo por experiência própria: ninguém consegue largar um livro dele antes do ponto final. É um maravilhoso e assombroso caminho sem volta. Quem lê Raimundo se torna um outro tipo de leitor. Ele não veio a esse mundo à passeio. Veio com uma missão e cumpriu dignamente. Um gênio incontestável. O maior escritor de sua geração. A sua obra vai perdurar enquanto existirem leitores e pessoas que buscam compreender a alma humana em toda a sua complexidade.

Aprendi com Raimundo Carrero não apenas a criar diálogos e cenários, cenas e situações, histórias com começo, meio e fim. Mas aprendi a escrever para transcender a vida.

Deixo a indicação de romances como “Sombra severa”, o clássico do autor, e tantos outros como “Os segredos da ficção”. Para mim, é o melhor livro de técnicas literárias do país.

Gratidão eterna ao grande mestre.”





Ney Anderson é autor de livros como “O espetáculo da ausência” e o mais recente, “Apocalipse todo dia”





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“Editor arrojadíssimo, criou a lenda urbana da Perna Cabeluda”





Xico Sá





“Assim que acabei de ler ‘A dupla face do baralho’ (1984), comecei a perseguir Raimundo Carrero pelos bares do centro do Recife para fazer um elogio de corpo presente. Foi assim que o conheci. Fiz aquela louvação à sua escrita, daí ganhei um amigo, conselheiro e, tempinho depois, ele ainda me deu um emprego no jornal da UFPE, onde testemunhei o seu talento de editor arrojadíssimo. Homem de redação, Carrero criou a lenda urbana da Perna Cabeluda, depois de ouvir um daqueles malucos que invadiam os jornais de antigamente para desabafar e contar histórias. Na véspera da festa do Oscar, na torcida de “O agente secreto’, Carrero me confessou, com o bom humor de sempre, um certo arrependimento por não ter incluído a assombração perneta em um livro de ficção. “Ora, os escritores norte-americanos usaram e abusaram da lenda do Pé Grande e eu dei bobeira com a Perna recifense”, disse. Verdade, amigo Carrero, a mal-assombrada criatura bem que poderia ter entrado no seu ‘Sinfonia para Vagabundos’, sua obra que mais adoro e sempre repito a leitura. Descanse em paz, mestre querido."





Xico Sá é autor de livros como “Big jato” e o mais recente, “A falta”