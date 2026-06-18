Cristovão Tezza vence o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra

O catarinense Cristovão Tezza é o vencedor de 2026 do Prêmio Machado de Assis, a principal distinção conferida pela Academia Brasileira de Letras (ABL). A premiação reconhece o conjunto da obra do romancista de 73 anos.

Tezza tem mais de 40 anos de carreira e é autor de livros como "A tensão superficial do tempo" e "A tirania do amor", editados pela Todavia. Sua obra mais reconhecida é "O filho eterno", romance publicado pela Record em 2007, sobre o nascimento de uma criança com síndrome de Down e sua relação com seus pais.

O livro venceu os prêmios Jabuti, São Paulo, Oceanos e APCA. Ganhou adaptação cinematográfica em 2016, dirigida por Paulo Machline.

Mineiros

Minas Gerais também foi contemplada pela ABL. A historiadora Heloisa Starling vai receber a Medalha João Ribeiro, destinada a quem se destaca na área do estudo da língua.

Cientista política e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Starling é autora de "Os senhores das Gerais" (1986), "Lembranças do Brasil" (1999), "Brasil: Uma biografia" (2015), com Lilia Moritz Schwarcz, "República e democracia: Impasses do Brasil contemporâneo" (2017) e "Ser republicano no Brasil colônia" (2018).

Rogério Faria Tavares, integrante da Academia Mineira de Letras, receberá a Medalha Rachel de Queiroz, por reconhecimento de serviços prestados à ABL. Tavares acabou de lançar, em parceria com Arno Wehling, livro sobre os 120 anos do jurista Afonso Arinos de Melo Franco.

Esse não é o primeiro prêmio da Academia Brasileira de Letras a Cristovão Tezza. Em 2005, ele foi contemplado na categoria Ficção com o romance "O fotógrafo".

Seu livro mais recente, "Visita ao pai", foi lançado pela Companhia das Letras. Entre biografia, romance e autoficção, o autor revisita cadernos escritos por seu pai, João Batista Tezza, intercalando a narrativa entre duas juventudes, uma nos anos 1930 e outra na década de 1960.

Nos últimos anos, o Prêmio Machado de Assis reconheceu Ruy Castro, Ignácio de Loyola Brandão, Adélia Prado e Rubens Ricupero, entre outros autores.

A galeria de premiados conta ainda com nomes históricos da literatura brasileira como Érico Verissimo, Guimarães Rosa e Rachel de Queiroz.

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A premiação, no valor de R$ 100 mil, será entregue no dia 23 de julho.