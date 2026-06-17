Os Melhores do Mundo apresentam em BH espetáculo sobre futebol

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Um dos quadros mais icônicos da companhia de comédia Os Melhores do Mundo fabula sobre a invenção do futebol. De acordo com a esquete, era 1694, quando “a terrível febre equina atacou os campos da Inglaterra. Devido ao sacrifício de muitos cavalos, os jogos dos cavaleiros da Távola Redonda foram suspensos e o povo andava triste sem o seu divertimento preferido”.

Nesse contexto, aparece diante do rei uma figura excêntrica apresentando um novo esporte revolucionário, praticado dentro de “um campo retangular, com duas equipes de 11 jogadores e o uso dos pés para conduzir um objeto até uma baliza (o gol)”. O rei, no entanto, é obcecado por cavalos e, à medida em que escuta sobre a dinâmica do novo esporte, quer inserir os cavalos a todo custo.

A esquete faz parte do espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube”, em cartaz neste sábado (20/6) e domingo (21/6), no Befly Minascentro. Já são 24 anos que a companhia formada por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Marcello Linhos, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues está em cartaz com esse show. As piadas, contudo, não envelheceram. Por quê?

“Percebemos que nós fazemos uma crônica da sociedade”, diz Adriano Siri, responsável por dar vida à figura excêntrica que apresenta o futebol para o rei. “Mas também estamos atentos às mudanças da sociedade. Quando elas acontecem, temos um dinamismo para transformar algumas coisas do espetáculo”, ressalta.

Rir de si próprio

Piadas feitas no início dos anos 2000, por exemplo, foram derrubadas. Seja porque se tornaram impróprias ou por não fazerem mais sentido no contexto atual. Outras foram acrescentadas, com novas personalidades e instituições sob a mira do grupo. “O que a gente faz é trazer para o público a oportunidade de rir de si próprio. Rir das situações da nossa vida e do nosso cotidiano”, comenta Adriano.

Adriano Siri, da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, em cena do esquete sobre a invenção do futebol Redes sociais/Reprodução

Além de apresentar a invenção do futebol, o espetáculo traz o diálogo de dois policiais que ficam de costas para a partida, vigiando a torcida; um casal de torcedores que escolheu assistir ao jogo em casa, com todas as implicações que isso tem; um psicólogo que entra em campo para aconselhar jogadores indecisos; batedor de pênalti que apela para o santo de devoção na hora da cobrança; e, claro, a boa e velha charanga.

Nenhuma piada, no entanto, vai no óbvio. Ao contrário dos espetáculos de stand-up comedies – sem desprezar o gênero, vale dizer –, onde são esperados comentários com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e com o camisa 10 Neymar, “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” foca no que orbita o futebol.

Na cena dos policiais vigiando a torcida, a piada está no cachorro de um deles, que passou a fazer parte da corporação recentemente e tem que lidar com as consequências do trabalho. E, na cena do casal que assiste ao jogo em casa, a quebra de expectativa em relação à dupla é o auge do quadro.

Trabalho coletivo

Ao longo dos 30 anos de estrada, Os Melhores do Mundo aprenderam a desenvolver um trabalho criativo que é, ao mesmo tempo, coletivo e orgânico. Eles se reúnem para discutir um tema e as ideias viram roteiro, quase sempre pelas mãos de Victor Leal e Jovane Nunes. Depois de já terem o primeiro esboço, voltam a se encontrar para cortar e acrescentar novos elementos.

Outro fator aliado do grupo costuma ser o improviso. “Já aconteceu de eles serem incorporados ao texto”, revela Adriano. Foi assim com “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” e com outros sucessos da companhia, como “Notícias populares”, “Tormentas da paixão”, “Sexo” e o clássico “Hermanoteu na Terra de Godah”, que passou pela capital mineira em maio do ano passado.

O processo de construção da peça, contudo, continua no palco, garante Adriano. “Costumo dizer que o teatro é a arte do inacabado. Por mais legal que esteja o texto e por mais que o espetáculo pareça pronto, ele sempre se complementa, pois existe a perspectiva de uma próxima sessão sempre. Especialmente no nosso caso, um grupo de repertório e que se mantém ativo há tantos anos”.

Embora sejam conhecidos pelas peças – trechos de um ou outro espetáculo sempre viralizam nas redes –, alguns integrantes da trupe acabam associados aos papéis que desenvolveram na televisão. Welder Rodrigues, ainda hoje, 17 anos depois de sair do ar com o quadro “Jajá e Juju”, do “Zorra Total” (Globo), é chamado pelos colegas de elenco pelo nome do personagem. E Jovane Nunes é, para muita gente, o Zeca Pimenteira, também do “Zorra”.

A enorme exposição na TV não criou vaidades. “Nesse caldeirão onde a gente trabalha, aprendemos que para o grupo funcionar bem por tanto tempo é necessário tolerância e admiração. Na nossa profissão, a vaidade acaba se impondo muito, mas entendemos que o ideal é termos uma balança equilibrada entre aquele que levanta e o que corta. O sucesso não está no indivíduo, mas na boa jogada”, avalia Adriano.



“Os Melhores do Mundo Futebol Clube”

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Com a companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Neste sábado (20/6), às 21h, e domingo, às 20h. No Befly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos à venda por R$ 220 (setor 1 / inteira), R$ 180 (setor 2 / inteira) e R$ 120 (setor superior / inteira), na bilheteria do teatro ou pelo Sympla. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3995-5775.