'Hermanoteu na Terra de Godah' é o destaque da agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (30/5)

Recitais de poesia não são muito comuns na agenda de BH. Por isso, é imperdível ver o ator Luciano Luppi interpretando versos de Fernando Pessoa no Festival Arte da Palavra, às 20h de hoje, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.

• Sábado (31/5)

Sucesso do teatro brasileiro, a comédia “Hermanoteu na Terra de Godah” volta a Belo Horizonte, onde tem público fiel. A peça do grupo brasiliense Os Melhores do Mundo está completando 25 anos de palco. No sábado, serão duas sessões, às 18h30 e às 21h, e no domingo tem mais uma, às 20h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). O preço dos ingressos varia de R$ 150 (inteira) a R$ 45 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• Domingo (1º/6)

Uma das peças mais legais que passaram por Belo Horizonte, “Matilde” se despede do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Domingo, a sessão está marcada para as 20h. Com Malu Valle e Ivan Mendes, a comédia dedicada ao ator Paulo Gustavo, que idealizou o projeto em 2015, tem direção de Gilberto Gawronski e conta a história da aposentada de 60 anos que se apaixona por um ator de 36. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria do CCBB.

• Segunda-feira (2/6)

Também se despede da cidade a exposição “Flávio Cerqueira – Um escultor de significados”, em cartaz no CCBB-BH. São 40 obras produzidas ao longo dos 15 anos de carreira do artista, a maioria delas exibida pela primeira vez em Belo Horizonte. A curadoria é da historiadora Lilia Schwarcz. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do centro cultural (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), que fica aberto das 10h às 22h.

• Terça-feira (3/6)

O quinteto belo-horizontino Akatu, formado por Beg Candeia, Lukas Bogé, Angelo Patrício, Caique e Lucas Araújo, grava DVD na terça-feira, recebendo a Turma do Pagode. Show a partir das 20h, no Bebedouro/Espaço 356 (Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D’Água). Ingressos custam R$ 60, à venda na plataforma Central dos Eventos.

Autorretrato do fotógrafo mineiro Rafael Freire, que expõe seu trabalho no Museu da Imagem e do Som de BH Instagram/reprodução

• Quarta-feira (4/6)

Rafael Freire é um dos fotógrafos da capital mineira que merecem atenção. Obras recentes dele estão expostas no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes). São 12 imagens em grande formato que exaltam a cultura negra e a vida nas comunidades. O espaço funciona de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h, com entrada franca.

• Quinta-feira (5/6)

Encontro imperdível: Jaques e Dora Morelenbaum, pai e filha, vão se apresentar com a Orquestra Sesiminas, às 20h30 de quinta-feira, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). A maioria das 14 músicas do repertório tem arranjos assinados por Jaques. Composições autorais de Dora, Tom Jobim e Fito Paez ganharam versão inédita para orquestra. Ingressos: R$ 50 e R$ 25, à venda na plataforma Sympla. O evento faz parte do projeto Artes e Cordas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.