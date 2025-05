Edith Piaf dá o tom da noite desta sexta-feira no Baretto

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um encontro imperdível nesta sexta-feira (30/5), no Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Lourdes. Lia Paris, acompanhada pelo pianista cubano Hanser Ferrer, sobrinho-neto de Ibrahim Ferrer, do Buena Vista Social Club, faz única apresentação em BH, revisitando canções que marcaram a carreira de Edith Piaf e de outras divas francesas.

A cantora, que atualmente mora em Paris, começou sua carreira no circo, formou-se em moda e coproduziu seus três álbuns, além de dirigir os próprios videoclipes e performances. Lia também está à frente do projeto Vive la Chanson, que reúne suas músicas francesas favoritas.

• ARTES CÊNICAS

Aline Garcia, idealizadora da mostra de artes cênicas “Tiradentes em cena”, comemora o sucesso da edição deste ano, que reuniu 16 mil pessoas em 15 espaços de Tiradentes e São João del-Rei. Os atores Sérgio Marone, Juliana Garcia e Armando Babaioff participaram do evento. A mostra contou com cerca de 50 atrações, entre teatro, dança, circo, música, oficinas e debates, reafirmando o compromisso com a diversidade e o acesso à cultura.

Thaylane Cristina, da BH Film Commission, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, com a secretária de Cultura de BH, Eliane Parreiras, e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, em Cannes Acervo pessoal

• EM CANNES

A estreia de Belo Horizonte no Marché du Film, realizado durante o Festival de Cannes, que terminou no último sábado na França, foi um passo importante para a internacionalização do audiovisual produzido em Minas Gerais. A grande aposta da cidade foi o programa BH nas Telas, apresentado como pilar fundamental de toda a cadeia produtiva do setor. A delegação da capital mineira reuniu a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras; a coordenadora da BH Film Commission, Thaylane Cristina; a presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais (Sindav), Daniela Fernandes; e representantes dessa área em Belo Horizonte.

• NA TELONA

O evento em Cannes funcionou como vitrine para filmes mineiros ainda em produção para curadores e distribuidores internacionais. São eles: “Engenharia do crime”, dirigido por Fernanda Araújo; “Abre alas”, dirigido por Úrsula Rösele; “O melhor queijo do mundo”, de Lucas Assunção; “Maria, a rainha louca”, de Elza Cataldo; “Outubro”, de Vinícius Correia; “Causos fantásticos”, de Evandro Caixeta e João Gilberto Lara; “Só não posso dizer o nome”, de Helvécio Ratton; e “Ressonâncias”, de Ana Amélia Arantes.

• GASTRONOMIA

Em parceria com a Associação de Chefs França-Brasil, com apoio do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro e da Câmara de Comércio França-Brasil, o hotel Fairmont Rio marcou para 14 de junho a primeira edição do Festival Francês de Música & Gastronomia. Sob comando do chef-executivo Jérôme Dardillac, o festival terá como convidados os chefs Frédéric Monnier, David Mansaud, Frédéric de Maeyer, João Paulo Frankenfeld, Roland Villard, Didier Labbé, Damien Montecer e Paula Prandini, além da dupla do Cordon Bleu Rio: Philippe Brye (pâtisserie) e Yann Kamps (cuisine).

