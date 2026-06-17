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MÚSICA

Orquestra Sesiminas comemora os 60 anos de 'Revolver', disco dos Beatles

'Eleanor Rigby', 'Yellow submarine', e 'Here, there and everywhere' ganham nova leitura nos concertos de quinta-feira (18/6), no Museu de Artes e Ofícios

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Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
17/06/2026 02:00

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John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney em 1966. Eles estão no estúdio e observam objeto nas mãos de George
John Lennon, Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney em 1966, ano de lançamento do álbum 'Revolver' crédito: Apple/reprodução

Em 5 de agosto de 1966, os Beatles lançaram o sétimo álbum de estúdio, “Revolver”. Ali surgiram os sucessos “Eleanor Rigby”, “Yellow submarine”, “Here, there and everywhere” e “Got to get you into my life”. Nesta quinta-feira (18/6), às 19h30 e às 21h, a Orquestra Sesiminas relê esse repertório no concerto “Beatles Revolver, 60 anos”, no Museu de Artes e Ofícios. Os ingressos para a primeira sessão esgotaram.

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Sob regência do maestro Felipe Magalhães e com participação do cantor, compositor e multi-instrumentista Pablo Castro, o programa tem arranjos das faixas do álbum criados especialmente por Fred Natalino.

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‘Revolver’ é um dos discos mais importantes dos Beatles, muitos consideram o álbum como a virada estética da obra da banda”, comenta o maestro. O repertório, executado integralmente, repetirá a ordem das faixas.

Felipe Magalhães diz que os arranjos de Fred Natalino são fiéis aos originais, embora alguns detalhes se diferenciem, pois a releitura é criada para instrumentos de orquestra, excluindo a bateria de Ringo Starr, o baixo de Paul McCartney e as guitarras de John Lennon e George Harrison.

“Toda a parte instrumental é transposta para outra parte, de outro grupo instrumental. Isso faz com que as pessoas tenham uma experiência diferente daquela do disco original”, diz. Voltada para as cordas, a orquestra é formada por 20 instrumentistas. 

O convite feito a Pablo Castro decorre do fato de o músico ser um estudioso de Beatles. Ele vai cantar e tocar violão.

Em “Revolver”, há equilíbrio entre as composições de Lennon e McCartney, enquanto Harrison ganha mais espaço, com duas faixas, e Starr é o vocalista de “Yellow submarine”.

“Já fizemos concertos didáticos com repertório dos Beatles, já tocamos (canções da banda) em diferentes espetáculos, mas é a primeira vez que fazemos um concerto voltado somente para a escuta dedicado unicamente à obra dos Beatles”, diz Magalhães. 

Revolucionária, a banda britânica abriu caminhos na música, destaca o maestro. “Foram menos de 10 anos de uma produção intensa, cada disco era diferente do anterior. Houve a junção de quatro pessoas muito talentosas na época em que a música pop estava nascendo. A guitarra elétrica havia acabado de ser criada, muitos recursos tecnológicos ainda não tinham sido explorados”, observa.

“BEATLES REVOLVER, 60 ANOS”

Projeto Música no Museu. Com Orquestra Sesiminas e Pablo Castro. Nesta quinta-feira (18/6), às 19h30 e 21h, no Museu de Artes e Ofícios (Praça da Estação, Centro). Ingressos, disponíveis só para as 21h, custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia),  à venda na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

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