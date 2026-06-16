Lafetah aposta em 'pop barroco' em novo disco

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Ao longo do processo de produção do disco "Doce sal", o cantor e compositor Lafetah viveu, na prática, algo semelhante ao mito da caverna de Platão. "Achava que as músicas eram sempre melhores na minha cabeça do que depois de gravadas", conta. Foi preciso, então, questionar a imagem idealizada do próprio trabalho, libertar-se das vaidades e compreender onde ainda havia espaço para melhorar.

Foram quase três anos até o disco ficar pronto. O trabalho – já disponível nas plataformas digitais e que terá audição nesta quarta-feira (17/6), às 19h, no Detona Bar – surge como resultado do amadurecimento pessoal e profissional do artista.

"Acabei descobrindo que álbum não é questão de tempo", destaca Lafetah. "Esse longo período foi necessário para deixar as músicas do jeito que elas deveriam ficar. É claro que há faixas compostas especialmente para o projeto, mas outras são mais antigas e foram ganhando novas roupagens até chegarem à versão que entrou no disco", afirma.

Ao longo de dez faixas que transitam pelo que Lafetah define como "pop barroco", com elementos de folk, dance e até reggaeton, "Doce sal" aposta em sentimentos ligados ao amor, como dor da perda, paixão, desejo e superação. Logo na faixa de abertura, "Maracujá doce", o artista canta: "Eu brinco de fechar os olhos e tentar te esquecer, mas logo que fecho você vem e me adora".

Na sequência, em "TPeV", abre o jogo ao dizer que quer "fogo o dia inteiro/eu quero fogo, sim, senhor". Já em "Ricochete", narra a história de um rei do Cerrado "que chegou pra conquistar tudo que viu no meu terreiro".

A referência ao bioma típico do Norte de Minas não é gratuita. O pai de Lafetah é natural de Coração de Jesus, cidade a cerca de 80 quilômetros de Montes Claros.

"Durante a infância, minha família ia sempre para o Norte de Minas passar férias. A gente ficava um tempo lá e depois voltava. Tenho memórias muito frescas desse período. São lembranças de muita criatividade, de um menino que escrevia e compunha bastante, porque a conexão com aquele lugar é diferente. Lá é diferente. Tudo parece mais visceral, mais quente", avalia.

"'Ricochete', aliás, é uma música que considero muito mineira, porque resgatei essa essência que vem da cultura daquela região", acrescenta.

Pop barroco

É justamente esse aspecto mineiro que leva Lafetah a definir suas composições como "pop barroco". Se o movimento artístico foi marcado por tensões, dualidades e conflitos, "Doce sal" investe em contrapontos entre canções expansivas e introspectivas, com sonoridades que misturam violões, guitarras e metais a beats eletrônicos. O próprio título do disco remete à ideia de contraste.

“Em breve lançaremos o clipe de 'Deus é mulher', gravado em uma das igrejas barrocas de Ouro Preto", adianta.

Da última vez que conversou com o Estado de Minas, em 2022, quando preparava o álbum "O bestiário", Lafetah vinha causando polêmica ao abordar sexo e religião em suas músicas. À época, seu canal no YouTube foi denunciado por "violar as normas da plataforma" por causa do videoclipe de "Flor de ciúme", que utiliza referências religiosas para denunciar relacionamentos tóxicos. Em resposta, afirmou que "artista que não faz alguma coisa para perturbar um pouco a paz das pessoas não tem muita graça".

Quatro anos depois, Lafetah parece menos beligerante. "A ideia não se perdeu", pondera. "Acho que meu jeito de ser sempre foi esse, seja com a família, com amigos ou na hora de fazer música. Sou uma pessoa que está sempre querendo ultrapassar um pouco os limites do confortável e do aceitável para os outros. Só que, agora, estou falando de várias coisas. É mais sobre um olhar para dentro, algo do coração", destaca.



Faixa a faixa

"Maracujá doce"

"TPeV"

"Ricochete"

"Dessa água eu não bebo mais"

"Deus é mulher"

"Na bochecha"

"Amor, estranho amor"

"Inocente"

"Boca de Vênus"

"Doce sal"

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"Doce sal"

. Álbum de Lafetah

. 10 faixas

. Disponível nas plataformas digitais

. Audição nesta quarta-feira (17/6), às 19h, no Bar Detona BH, no Edifício Central (Avenida dos Andradas, 367 - 216C/218C, Centro)

