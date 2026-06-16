Que se Dance fecha sua primeira edição com evento gratuito no Marília

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criado com a proposta de ampliar o acesso à dança e fortalecer a presença dessa arte em Belo Horizonte, o projeto Que se Dance encerra sua programação nesta terça-feira (16/6), com atividades gratuitas no Teatro Marília.

Ao longo de quatro meses, o projeto promoveu oficinas de curta e longa duração, residência artística e rodas de conversa em diversos espaços da capital. A programação foi voltada para artistas, estudantes, educadores e pessoas interessadas em dança.

Samuel Carvalho, um dos produtores do Que se Dance, conta que a procura pelas atividades superou as expectativas. Embora o número total de participantes ainda esteja sendo contabilizado, ele destaca a forte adesão do público.

“A gente ficou muito feliz com o número de pessoas que foram se inscrevendo ao longo do processo e tendo acesso às oficinas. A cada inscrição, a gente percebia o quanto as pessoas estavam necessitadas da disponibilização de oficinas de dança na cidade”, afirma.

De acordo com ele, chamou a atenção a receptividade encontrada ao longo do projeto. “Achei o número de inscritos bom, a recepção melhor ainda. O público foi muito generoso com a gente que estava chegando, assim como os artistas e professores que participaram do projeto”, comemora.

Carvalho iniciou sua trajetória na dança em um período de intensa movimentação da cena belo-horizontina. “Comecei a dançar por volta de 2006, época em que o movimento da dança em Belo Horizonte estava muito forte. Você tinha o Festival Internacional de Dança (FID) e muitas oficinas com professores que hoje são considerados mestres”, recorda.

A programação desta edição contemplou diferentes públicos, com atividades voltadas para pessoas com deficiência, crianças, idosos e praticantes de diversos estilos, incluindo danças populares e urbanas.

O encerramento terá a exibição da videodança desenvolvida durante residência artística realizada na última semana, com sete alunos. Eles passaram por diferentes etapas da produção audiovisual e desenvolveram coletivamente o trabalho que será apresentado ao público.

“Videodança é um material audiovisual que utiliza técnicas do cinema e da dança para sua construção. Ela foi criada junto dos professores, da equipe de produção do Que se Dance e dos residentes”, explica Carvalho.

Roda de conversa

Outro destaque da noite desta terca-feira será a roda de conversa "Descentralização e diversidade na cultura de Belo Horizonte", com participação dos artistas e professores Flavi Lopes e Rodrigo Antero.

Encerrando a programação, o coletivo Gyals Di Uai apresenta o espetáculo "FAYAH", com participação de Tiffany Gomes.

Animado com os resultados alcançados, Samuel Carvalho já planeja a continuidade da iniciativa. “A gente sai desse projeto muito feliz, esperando realizar a segunda edição e manter o projeto circulando”, afirma.

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ENCERRAMENTO DO PROJETO QUE SE DANCE

Nesta terça-feira (16/6), às 19h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada gratuita, com retirada de ingresso na plataforma Sympla.



