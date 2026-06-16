Obra esquecida do pioneiro Avelino Fóscolo ganha destaque em debate na AML

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Um livro pioneiro, de um autor pouco lembrado, a despeito de ter sido o primeiro ocupante da cadeira nº 7 da Academia Mineira de Letras (AML), está no centro do encontro Revisitando a obra de Avelino Fóscolo – “Morro Velho”. O debate desta terça-feira (16/6), às 19h, no auditório da AML, vai reunir os editores Peter Rossi e Gabriel Freitas Ramos, o professor Pedro Malard e o acadêmico Rogério Faria Tavares.

Lançado no início do século passado, “Morro Velho” é um dos primeiros romances brasileiros a tomar a mineração como tema central, retratando as duras condições de trabalho nesta atividade. Seu autor, Avelino Fóscolo (1864-1944), intelectual anarquista e abolicionista nascido em Sabará, viveu infância marcada pela pobreza e pelo trabalho na Mina de Morro Velho, em Nova Lima, onde foi criado. Além de escritor, era jornalista, dramaturgo e farmacêutico.

Peter Rossi, sócio de Gabriel Freitas Ramos na Sete Autores Editora, responsável pela reedição do romance, diz que se interessou pela obra por uma questão geográfica.

“Sou escritor, editor e cidadão de Nova Lima, nasci lá. Um amigo meu comentou sobre o livro do Avelino Fóscolo, que teria sido o primeiro romance ambientado em Nova Lima, falando da paixão de um mineiro pela filha de um imigrante inglês, tendo como pano de fundo, como cenário, a Mina de Morro Velho”, diz.

Autobiografia

A obra tem viés autobiográfico e por isso guarda algo de documental, focalizando Nova Lima dividida em castas: os ingleses, donos das minas; os comerciantes, alfaiates, farmacêuticos; e os mineiros em condições sub-humanas de trabalho.

“O livro descreve a mina, inclusive com o relato de um grave acidente, que matou vários mineiros, na década de 1930. Descreve a forma da mineração, as comunidades que trabalhavam na época, tudo isso”, ressalta.

Ao pesquisar sobre o livro, Rossi descobriu que o texto caíra em domínio público. Em um sebo no Edifício Maletta, encontrou a única edição, lançada pela Editora UFMG em 1999, com apresentação e comentários da professora e crítica literária Letícia Malard, que cuidou da organização do volume ao lado de José Américo Miranda.

“Fui atrás da UFMG e da família da Letícia, que morreu em fevereiro do ano passado, e consegui a autorização de todos os envolvidos para essa reedição”, diz.

Foto da entrada de Morro Velho em 1868. O complexo da Mina de Morro Velho começou a ser explorado por volta de 1725, foi adquirido pela Saint John del Rey Mining Company em 1834 e desativado em 2003. Estima-se que foram extraídas 570t de ouro de lá Augusto Ridel/Fundação Biblioteca Nacional

Sobrinho da intelectual, que não teve filhos, Pedro Malard é responsável por seu espólio material e imaterial. A nova edição mantém a redação original e os comentários de Letícia, além de notas de Rossi que a atualizam.

“Como mantivemos a redação original, existem muitos termos em completo desuso. Para estimular a leitura pelos jovens, resolvi traduzir e contextualizar esses termos, em notas”, explica o editor. Ele adianta que além do pioneirismo de Fóscolo, outros aspectos devem emergir no debate de hoje na AML.

Um deles é a necessidade de valorizar a obra de autores mineiros. “Apesar de ter sido escritor pródigo, com vários livros editados, Avelino Fóscolo não foi muito bem digerido pela comunidade na época, muito em função de ser anarquista, o que era quase inconcebível naquele contexto histórico e geográfico”, observa. Ele pontua que, assim como Fóscolo, muitos outros autores, por não terem desfrutado de prestígio no período em que produziram, acabaram relativamente esquecidos.

“Reeditar 'Morro Velho' é meu passinho de formiga no sentido de tentar resgatar Avelino Fóscolo, porque foi um grande escritor”, diz.

Construção de Belo Horizonte, no final do século 19, é tema do romance 'A cidade', de Avelino Fóscolo Reprodução

O olhar mais acurado para as condições de trabalho do início do século 20 deve ser outro tema em pauta esta noite, segundo Rossi. “É uma forma de trazer luz para aspectos históricos da mineração no estado e para a cidade de Nova Lima naquele período.”

Liberdade e independência

A escrita incisiva e a liberdade para abordar a temática social são as características mais marcantes de Fóscolo tanto em “Morro Velho” quanto em sua obra como um todo, afirma Peter Rossi.

“Como anarquista, ele se sentia absolutamente independente para narrar as coisas sem precisar escamotear nada. Em 'Morro Velho', dizia que o ser humano pouco importava para a mineração inglesa; o que importava era o lucro. Esta crítica é atemporal. Quando você lê a obra de Avelino, se sente imerso, percebe tudo o que ele diz do seu entorno”, destaca.

BH na mira

Desigualdades sociais, exploração de trabalhadores e pessoas escravizadas foram temas de Avelino Fóscolo nos romances “A capital”, “O caboclo” e “O mestiço”. Peter Rossi diz que a Sete Autores pretende publicar outros livros do escritor.

A reedição de “A capital” já está em curso. “É o primeiro romance escrito na época da fundação de Belo Horizonte. A cidade foi inaugurada em 1897 e o livro publicado em 1901. Avelino fazia críticas muito mordazes sobre materiais de construção utilizados na época, o dinheiro gasto, as condições de trabalho. É uma história muito interessante sobre o surgimento de BH. A Sete Autores tem o viés histórico de trabalhar com obras que envolvam o resgate de usos e costumes”, informa Rossi.

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DEBATE NA AML

Revisitando a obra de Avelino Fóscolo – “Morro Velho”. Com Peter Rossi, Gabriel Freitas Ramos, Pedro Malard e mediação de Rogério Faria Tavares. Nesta terça-feira (16/6), às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Centro). Entrada franca.