Espetáculo 'Caos e Poesia' une 190 mulheres para refletir sobre a arte

Numa parede do Casulo Espaço e Tempo de Dança, em Belo Horizonte, há anos pendura um lettering com duas palavras: "Caos e Poesia". A coreógrafa Carol Saletti passava por ele todo dia sem saber exatamente o que fazer com aquela semente. No final de 2025, a resposta chegou: era hora de traduzir essas duas palavras em movimento, em corpo, em palco.

O resultado estreia nos dias 20 e 21 de junho, no Teatro Sesiminas: 190 mulheres, com idades entre 35 e 90 anos, em 20 coreografias que partem do mito grego do Vaso de Pandora para chegar a uma pergunta muito contemporânea — qual é, afinal, o papel da arte numa sociedade esgotada?

A montagem é o terceiro trabalho do projeto Casulo em Cena e nasceu de uma pausa deliberada. "Eu precisava de um tempo entre os trabalhos anteriores, para não correr o risco de automatizar meu ato criativo e perder o prazer no processo, que é o meu sagrado", conta Carol Saletti. Foi nesse intervalo que o lettering na parede foi ganhando peso, até que, no fim de 2025, virou espetáculo.

Para chegar ao palco, o grupo mergulhou em leituras que ampliam o olhar sobre criatividade e esgotamento: "O ato criativo", de Rick Rubin, "O caminho do artista", de Julia Cameron, e "A sociedade do cansaço", de Byung-Chul Han. "Estamos acostumados a ouvir que 'a arte salva', 'a arte cura' — frases verdadeiras, mas que sempre me instigaram a compreender o que embasa essas informações", diz a coreógrafa. "Então levei minhas inquietações para as alunas do Casulo e começamos a estudá-las com a proposta de traduzir, em um espetáculo, o verdadeiro papel da arte em nossas vidas."

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Da mitologia ao contemporâneo

A narrativa começa na mitologia grega — as alunas dançam a origem do caos a partir do Vaso de Pandora — e se desdobra em quatro blocos: a origem do caos, uma homenagem às artes (da natureza ao cinema, da literatura à moda), as mazelas da sociedade contemporânea e, por fim, os antídotos possíveis. "A mensagem final é a de que o sonho e a esperança são necessários em nossas vidas, assim como a arte que nos transforma e salva", resume Carol Saletti.

Um dos momentos mais tocantes do espetáculo é a coreografia de abertura, "Caos", em que as filhas das alunas sobem ao palco para dançar ao lado das mães. "Para mim, uma herança preciosíssima é poder transmitir para as nossas filhas a paixão pela dança", diz a diretora.

Em cena, as 190 mulheres permanecem no palco durante toda a apresentação, em uma cenografia viva que dialoga com projeções mapeadas assinadas pela VJ Bah, criadas especificamente para a atmosfera de cada coreografia. A cantora e compositora Celinha Braga faz participação especial com canções ao vivo, tecendo um diálogo entre a música e o movimento.

Os figurinos, criados pelas multi-artistas Danny Maia e Cib Maia, foram pensados como extensões do corpo em cena. "As peças foram desenvolvidas como extensões dos movimentos da mulher madura, em respeito ao seu conforto e sua personalidade, para que ela sinta liberdade e confiança para subir ao palco e expressar sua arte de forma peculiar e coletiva", explicam as criadoras.

"Caos e Poesia" fecha uma trilogia iniciada em 2023 com "É Vida!" — sobre o que é vida para mulheres maduras — e continuada em 2024 com "Equilíbrio é Verbo", que explorou o essencialismo e a sustentabilidade. "São temas que me instigam, me inquietam, me tiram do lugar comum, e que eu pesquiso primeiro dentro de mim, para depois emergir por meio da dança", diz Carol Saletti.

As apresentações serão no sábado (20), às 18h e 20h30, e no domingo (21), às 16h30 e 19h. Os ingressos estão à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, com valores entre R$ 80 e R$ 160.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.