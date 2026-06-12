Grupo Corpo anuncia turnê por BH, Rio e SP, com 'Piracema' e 'Lecuona'

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Grupo Corpo inicia outra temporada no segundo semestre. A primeira parada será no Centro Cultural Uniaraxá, em Araxá, nos dias 1º e 2 de agosto, com as coreografias “Piracema” e “Parabelo”. Na sequência, a companhia de dança leva “Piracema” e “Lecuona” a São Paulo (14 a 23/8) e Rio de Janeiro (2 a 6/9), voltando a Belo Horizonte, no Palácio das Artes, de 2 a 11 de outubro. “Lecuona”, cuja trilha sonora é assinada pelo cubano Ernesto Lecuona, estreou há 22 anos e não é apresentada há uma década.



• BOLA NA ÁREA

Futebol é coisa séria, mas quando a bola cai nos pés da companhia brasiliense Os Melhores do Mundo, é certeza de gargalhadas. Em 20 e 21 de junho, o grupo apresenta o espétaculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” no BeFly Minascentro. Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues vão se revezar em diferentes personagens em esquetes inspiradas no cotidiano dos brasileiros. Como as sessões em BH ocorrerão após os jogos do Brasil contra Marrocos e Haiti, havendo vitória, derrota ou empate, a trupe não vai deixar por menos.

• ALTEROSA

O grupo de Brasília, velho conhecido dos mineiros, faz o maior sucesso por aqui. Para se ter uma ideia, ao longo de 31 anos de carreira, Melhores do Mundo trouxe 20 temporadas a Minas no início de sua trajetória, lotando o extinto Teatro Alterosa, em BH. Do repertório, “Hermanoteu na Terra de Godah” é o espetáculo que mais vezes esteve na capital, com sessões no Palácio das Artes, Cine Theatro Brasil, Sesc Palladium e Minascentro. A peça também foi apresentada ao ar livre no Centro Histórico de Ouro Preto.

A jovem atriz Bárbara Luz com os pais, Eduardo Moreira e Inês Peixoto Adalberto Lima/divulgação



• NA TELONA

Novo longa-metragem de Eduardo Nunes, “Cinco da tarde” terá sessão especial na próxima quinta-feira (18/6), no Centro Cultural Unimed-BH Minas, com a presença do diretor. Produzido pela 3 Tabela Filmes em coprodução com a portuguesa Bando à Parte, o longa é estrelado pela mineira Bárbara Luz, de “Ainda estou aqui”. É o segundo longa em que ela e Nunes trabalham juntos, repetindo a parceria de “Unicórnio” (2017). Sharon Cho, Analu Prestes e Miwa Yanaguizawa também estão no elenco. O longa acompanha Anabel (Luz), jovem de 17 anos que está lidando com a morte da avó e encontra em Meiko (Cho), sua vizinha tímida, uma conexão inesperada. O filme fala de perda, solidão e pertencimento. A jovem Bárbara Luz é filha de Inês Peixoto e Eduardo Moreira, atores do Grupo Galpão.

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• EM OURO PRETO

Cazuza e Amy Winehouse serão homenageados na 24ª edição do Festival Tudo é Jazz, que será realizada de 14 a 16 de agosto, em Ouro Preto. Na programação, destaque para o rapper e cantor paulistano Criolo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.