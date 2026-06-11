Confira quem prestigiou o lançamento do livro de Gero Fasano em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O sucesso de um evento se mede, via de regra, pela “quebra” do número de convidados. O esperado é que 10% não apareçam por motivos variados. Abaixo deste índice, pode-se concluir que a promoção foi bem-sucedida. Isso aconteceu terça-feira (9/6), no lançamento do livro “55 pitacos de Gero Fasano e suas 14 receitas preferidas da culinária italiana” (Editora DBA), no Hotel Fasano. Pontual, o empresário se sentou à mesa às 18h para iniciar a noite de autógrafos. Três horas mais tarde, depois de deixar dedicatórias e assinaturas em 292 dos 300 exemplares disponíveis para os convidados, o autor jantou no próprio hotel.

José Luiz Mares Guia com Lelete Mares Guia, Phillip Martins e Leleta Mares Guia no Hotel Fasano Bárbara Dutra/divulgação

• MEDITERRÂNEO

Com prefácio de Diogo Mainardi e ilustrações de Marcelo Cipis, o livro reúne 55 frases sobre gastronomia, restaurantes e hotéis, setores que Gero Fasano conhece como poucos. Destaque também para as receitas citadas por ele. “Quando estou na Itália, vou atrás dos peixes que somente o Mediterrâneo oferece, das vitelas, das aves de caça e, sobretudo, dos pratos específicos de cada lugar. Não esperem uma lasanha à bolonhesa. Amo, mas não cabe aqui!”, escreve ele.

Bernadete e Angelo Mendes na noite de autógrafos de Gero Fasano Bárbara Dutra/divulgação

• TODO MUNDO LÁ

O sucesso não se resume apenas à “quebra” quase irrisória do número de convidados. O entra e sai, ao longo das três horas de evento, reuniu nomes de vários segmentos. Entre os empresários, Rodrigo Cortes (BH Airport), Cris Kumaira e Marília Melo (Cemig), Ana Vilela (Casa Fiat de Cultura), Patrícia Tavares (DoBrasil), Loyanna Menezes (AbiAckel Advogados), Marco Paulo Mascarenhas (Exclusive Seguros), Paulo Moraes e Nelson Moares (Grupo Asamar) compareceram ao lançamento. Também foram até lá os políticos Gabriel Azevedo, Juliano Lopes, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo.

O setor da moda também prestigiou Gero. Foram ao Hotel Fasano Márcia Queiroz (Printing), Liliane Rebehy (Coven), Isabela Leite Faria (Vivaz), Luísa Luz (Estúdio Veste), Julia Marinho (CJ Mares) e Cris Sarmento (Le Beau). Da área cultural, compareceram Paulo André (Grupo Galpão), Ana Paula Cançado (Grupo Corpo), Sandra Campos (Cine Theatro Brasil) e José Soares, regente associado da Filarmônica de Minas. A área de gastronomia estava representada por Rodrigo Fonseca, Vitor Velloso, Felipe Rameh, Renata Rocha e Rusty Marcellini. A de arquitetura por Patrícia Hermanny, Marcelo Play, Silvio Todeschi e Joana Hardy. Também levaram o livro para casa Marcela Bartolomeo, Fabricia Teixeira (Tom sobre Tom) e Claudia Dodd (Pé Palito).

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Luisa Luz, Daniel Romeiro e Amanda Mendonça prestigiaram a noite de autógrafos no Hotel Fasano Bárbara Dutra/divulgação

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.