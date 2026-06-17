Debate sobre a escala 6x1 inspira a peça 'O último turno', em cartaz em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham sob a escala 6x1, com um dia de descanso durante a semana e rotina exaustiva. Enquanto o projeto de redução da jornada aguarda votação na Câmara dos Deputados, a peça “O último turno”, do grupo Nós Três, estreia nesta quarta (17/6), na Funarte MG.

Dirigida por Paulo Maffei e com elenco formado por Bruna Félix, Dhan Lopes e Lucas Lopes Valadares, autor do texto, a peça aborda o mundo corporativo, tendo como cenário a empresa em que a produtividade é a única “lei trabalhista”.

“O texto tem uma camada de humor ácido sobre coisas que vivenciamos no dia a dia”, afirma Maffei. Hierarquias e precarização do trabalho são temas em debate.

“A nossa encenação é muito marcada por imagens e composições corporais em diálogo com as cenas dramáticas. Trabalhamos materiais de escritório, cadeiras, mesa, arquivo, telefone”, detalha o diretor.

Pablo (Lucas Lopes), Flávia (Bruna Félix) e Miguel (Dhan Lopes) ocupam diferentes posições na empresa. Pablo é o chefe; Flávia é a funcionária antiga e recrutadora de empregados; Miguel é o recém-contratado.

Privilégios da hierarquia administrativa não impedem a igualdade do trio em termos de precarização das relações trabalhistas. “Mesmo com as diferenças, os três são colocados de fato como trabalhadores. Esta é a grande questão do espetáculo”, diz Maffei.

A peça é um reflexo do acalorado debate nacional sobre o fim da escala 6x1. O diretor lembra que este tema surge já no início, quando Miguel, durante entrevista para o emprego, recebe informações sobre as exigências do posto.

“O texto aborda o trabalho como massacrante no que diz respeito à vida”, afirma o diretor, comentando que a encenação destaca esse aspecto.

“Todas as vezes em que eles vão embora da empresa, não saem dali. Ficam estáticos lá, como se não houvesse vida pessoal, não houvesse tempo, vida com a família e vida social. O trabalho engole os personagens”, explica Maffei.



“O ÚLTIMO TURNO”

Peça do grupo Nós Três. Diretor: Paulo Maffei. Sessões desta quarta (17/6) a sexta-feira (19/6), às 19h30; sábado, às 17h e 19h30; e domingo (21/6), às 18h30. Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria