Escala 6x1 e burnout: a relação entre jornada e saúde mental no trabalho

A jornada de trabalho em escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho consecutivos para apenas um de folga, tornou-se um ponto central de discussões sobre saúde mental no Brasil. O modelo, comum em setores como comércio e serviços, está diretamente associado a um risco elevado de esgotamento profissional e tem mobilizado debates no Congresso Nacional, com propostas como o PL 1.838/2026, que sugere uma jornada de 40 horas semanais no modelo 5x2, e a PEC 8/2025.

O principal problema desse regime é o tempo insuficiente para a recuperação completa do corpo e da mente. Com apenas um dia livre na semana, muitas vezes não é possível conciliar os cuidados com a casa, a vida social e o descanso necessário para repor as energias. Essa rotina intensa e contínua sobrecarrega o sistema nervoso e pode levar a um estado de estresse crônico.

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Essa falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal afeta não apenas o bem-estar do trabalhador, mas também sua produtividade. A exaustão acumulada compromete a capacidade de concentração, a criatividade e a motivação, criando um ciclo prejudicial tanto para o funcionário quanto para a empresa.

Sinais de alerta do burnout

O burnout é uma síndrome ocupacional reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), relacionada ao estresse crônico no trabalho. Seus sintomas se manifestam de forma gradual e podem ser confundidos com estresse comum. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para buscar ajuda. Fique atento a sintomas como:

cansaço excessivo e constante, físico e mental;

alterações repentinas de humor e irritabilidade;

dificuldade de concentração e problemas de memória;

sentimentos de fracasso, insegurança e negatividade;

isolamento social e perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas;

dores de cabeça frequentes, problemas gastrointestinais e insônia.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 reflete uma preocupação crescente com a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Caso aprovada, a mudança para jornadas com mais dias de descanso representaria um avanço significativo para proteger a saúde dos trabalhadores contra os efeitos do esgotamento profissional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.