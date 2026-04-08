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Como a escala 6x1 pode afetar sua saúde mental e física?

Cansaço excessivo, estresse e ansiedade são alguns dos sintomas; entenda os impactos da jornada exaustiva e dão dicas para preservar o bem-estar

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
08/04/2026 17:20 - atualizado em 08/04/2026 17:30

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Como a escala 6x1 pode afetar sua saúde mental e física?
Jornadas de trabalho exaustivas podem levar ao esgotamento e afetar a saúde física e mental dos profissionais crédito: Freepik

A jornada de trabalho 6x1, que prevê seis dias de trabalho seguidos por apenas um de descanso, voltou ao centro do debate público, principalmente falando sobre seus efeitos na saúde dos trabalhadores. Com uma rotina exaustiva e pouco tempo para recuperação, muitos profissionais relatam um desgaste que vai além do cansaço comum, afetando o corpo e a mente.

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Esse modelo de escala impede que o organismo se recupere adequadamente do estresse físico e mental acumulado ao longo da semana. O único dia de folga é frequentemente utilizado para resolver pendências domésticas e pessoais, restando poucas horas, ou nenhuma, para o lazer e o verdadeiro descanso.

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Impactos no corpo

O corpo é o primeiro a sentir os reflexos de uma rotina sem pausas adequadas. A falta de tempo para recuperação pode desencadear uma série de problemas físicos que, se ignorados, tendem a se agravar.

  • Cansaço persistente: um esgotamento que não melhora mesmo após uma noite de sono, tornando tarefas simples mais difíceis.

  • Dores musculares e de cabeça: a tensão acumulada se manifesta em dores constantes, principalmente nas costas, pescoço e ombros.

  • Problemas de sono: dificuldade para adormecer ou manter o sono, resultando em um descanso de baixa qualidade e mais cansaço no dia seguinte.

  • Baixa imunidade: o estresse crônico enfraquece o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a gripes, resfriados e outras infecções.

Sinais de alerta para a saúde mental

A saúde mental é uma das áreas mais afetadas pela escala 6x1. A pressão constante e a falta de tempo para atividades prazerosas criam um ambiente propício para o desenvolvimento de transtornos emocionais. Fique atento a estes sintomas:

  • Estresse e ansiedade: preocupação excessiva com o trabalho, mesmo durante o tempo livre, e uma sensação constante de estar no limite.

  • Irritabilidade e mudanças de humor: reações desproporcionais a pequenas frustrações e dificuldade para controlar as emoções.

  • Dificuldade de concentração: a fadiga mental prejudica o foco e a capacidade de tomar decisões, afetando a produtividade.

  • Sensação de esgotamento (burnout): um estado de exaustão emocional, física e mental causado pelo estresse prolongado no ambiente de trabalho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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