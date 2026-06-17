Eduardo Moscovis traz a BH o monólogo 'O motociclista no globo da morte'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Antônio é um sujeito comum. Na volta de mais um dia de trabalho, o matemático passa no bar de sempre para comer algo antes de chegar em casa. Estava tudo igual até que dois homens, que nem ele nem os funcionários do local conhecem, chegam. E nada será como antes.

Em cartaz em Belo Horizonte no próximo fim de semana, com três apresentações no Teatro Feluma, “O motociclista no globo da morte” traz Eduardo Moscovis no segundo monólogo de sua carreira.

A montagem, que integra a programação do projeto Teatro em Movimento, garantiu ao ator, de 58 anos, seu primeiro prêmio nos palcos. Em março, ele ganhou o Shell. O texto é de Leonardo Netto e a direção de Rodrigo Portella.

“Até onde vão os limites de convívio e de respeito? Na verdade, a peça é sobre isso, até onde o volume da sua voz, a forma como você se dirige a outra pessoa – se de forma impositiva, hierárquica –, como isso se desenrola. É a descrição do recorte de um dia, do cotidiano de todos nós, seja dentro do metrô, do Uber”, comenta Moscovis.

Redes sociais

O ponto de partida do texto foi o vídeo a que Leonardo Netto assistiu nas redes sociais. “Na época, os vídeos apareciam abertos, sem aquele aviso de conteúdo sensível (que existe hoje). Ou seja, teve acesso, sem querer, a um vídeo de violência extrema e gratuita. Ele achou que conseguiria se desvencilhar do impacto. Quando percebeu, estava, há meses, pensando naquilo”, conta Moscovis.

Escrever o texto foi a maneira de Netto resolver a questão consigo próprio. A violência cometida pelos dois homens no bar a que Antônio (Moscovis) assiste é contada pelo próprio ao longo de uma hora. O ator permanece assentado na poltrona o tempo inteiro.

“Foi um desafio. No processo de ensaio, o Rodrigo propunha movimentos, ações, deslocamentos, mas sempre voltava para um lugar. A certa altura já avançada do processo, ele disse que eu deveria ficar sentado contando a história. Toda a fisicalidade e ocupação de espaço existem, mas comigo sentado numa cadeira”, completa o ator.

'O livro', que estreou em 2011, foi o primeiro monólogo da carreira de Eduardo Moscovis Paula Kossatz/divulgação

Até este texto, ele havia encenado um único monólogo, “O livro” (2011), de Newton Moreno. “Monólogo não é, de fato, o ‘modelo’ de teatro que eu curta fazer. Gosto de estar no jogo com outros atores”, conta. Muito próximo de Netto, com quem já atuou, Moscovis recebeu dele o convite para ler o texto. Na verdade, o dramaturgo escreveu o personagem de Antônio já pensando no ator.

“Ele me disse que sabia que eu não gostava de monólogos, mas queria que eu lesse para ver o que achava. Fui sem qualquer expectativa ou compromisso. À medida que lia, fui atravessado pelo texto. Quando vi, estava profundamente emocionado.”

Grupo Galpão

Uma vez decididos a montar o texto, Moscovis e Netto começaram a pensar no diretor. O nome de Rodrigo Portella foi o primeiro em que a dupla pensou. “Ele estava acabando de dirigir o Galpão (em ‘(Um) Ensaio sobre a cegueira’) e foi nos encontrar. Ao ouvir o texto, teve a mesma experiência imediata que eu. Disse que tinha ido para dizer não”.

A peça estreou no segundo semestre de 2025, no Rio de Janeiro. É o quinto espetáculo que Moscovis assina como coprodutor. Com 37 anos de carreira, intercalando TV, cinema e teatro, pela primeira vez o ator está com duas peças em cartaz. Além de “O motociclista”,voltou a encenar neste mês, ao lado de Patricya Travassos, “Duetos – A comédia”, vista por 200 mil pessoas desde 2022.

Eduardo Moscovis também está em cartaz com a volta da peça 'Duetos', parceria dele com a atriz Patricya Travassos Barbarah Queiroz/Divulgação

Para Moscovis, profissional autônomo há mais de 20 anos, conciliar dois espetáculos na agenda é algo raro. “De dois anos para cá, tenho feito também projetos audiovisuais, seja novela ou série. Mas há fases que passo sem trabalhar. Só tenho de agradecer o fato de trabalhar, de ter pessoas que se interessam em me propor coisas e outras que se interessam em me ver representando.”

O tempo de galã vai longe. “Tem gente que fala sobre isso, mas nunca me achei um. Há 26 anos me chamam de Petruchio (seu personagem na novela ‘O cravo e a rosa’, de 2000). Não sou mais aquele cara, mas fui em algum momento. E continuam a me reconhecer por ele. Na verdade, ser galã é algo muito mais do olhar de quem te vê”, finaliza.

Série e filmes

Eduardo Moscovis voltará para a telinha em breve, na série “Fúria”, que a Netflix lança em 29 de julho. A trama, protagonizada por Vinícius Neri, acompanha um jovem encontrado à beira da morte. Resgatado por um treinador de MMA (vivido por Fábio Lago), o personagem, que não sabe quem é, passa a ser chamado Marcelo. Ele avança no esporte e é disputado por outro treinador, vivido por Moscovis.

“O meu personagem tem uma academia elegante e moderna, com braço em Miami, enquanto a do Fábio é mais descuidada”, conta ele, que está no elenco de dois longas inéditos: “Cyclone”, de Flávia Castro, e “Querido mundo”, de Miguel Falabella e Hsu Chien Hsin.

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“O MOTOCICLISTA NO GLOBO DA MORTE”

Sábado (20/6), às 19h e às 21h, e domingo (21/6), às 19h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), à venda na plataforma Sympla