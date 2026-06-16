Após críticas, 'Shrek 5' ganha novo trailer com mesma identidade

A Universal Pictures divulgou um novo teaser de "Shrek 5". No longa, previsto para o primeiro semestre de 2027, Shrek, Fiona, os filhos do casal, agora crescidos, e Burro deixam o pântano para embarcar numa nova aventura pelo reino de Tão Tão Mais Distante.

Embora detalhes sobre a trama não tenham sido divulgados, a prévia mostra que o filme deve manter o humor ácido e cheio de duplo sentido, com piadas tanto para os pequenos quanto para os adultos, que transformaram a franquia da Dreamworks num marco da animação.

Logo no início do teaser trailer, o melhor amigo de Shrek é chamado de "Burro sequelado". Mais adiante, Biscoito ganha nádegas volumosas feitas com balas de goma. A expectativa, assim, é de que a nova aventura de Shrek e Fiona atraia para as salas os fãs já crescidos dos filmes originais.





Dirigido por Brad Ableson, Walt Dohrn e Conrad Vernon, "Shrek 5" marca a volta de Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy no elenco de vozes em inglês. Se juntam a eles Zendaya e Marcello Hernández, nova estrela do humorístico "Saturday night live" (SNL).

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Um teaser inicial do filme foi divulgado em 2024, afirmando que "Shrek 5" estrearia nos cinemas em julho de 2026. No entanto, muitas críticas foram direcionadas ao novo visual e ao comportamento moderno dos personagens, levando ao adiamento da produção.