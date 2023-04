Cristovão Tezza sobre 'O filho eterno': 'Mudou a minha vida'

Cristóvão Tezza: "Sinto que foi um livro que já nasceu pronto" (foto: Piu Dip/divulgacao ) Pensar. “É raro um romance brasileiro que consiga se comunicar tão bem com um vasto número de leitores sem fazer concessões às receitas editoriais da moda ou a outras estratégias comerciais”, lembra Sérgio Rodrigues no prefácio da nova edição, antes de analisar um dos motivos do êxito de “O filho eterno”: “Uma história que é mais tocante justamente por ser uma proeza de lucidez e desassombro, avessa a todas as tentações da autocomiseração, da autojustificação e do sentimentalismo.” Quinze anos depois de vencer os principais prêmios literários do país e de se tornar o primeiro best seller da carreira de Cristovão Tezza, “O filho eterno” volta às livrarias. “Fiz uma releitura com pente fino para esta edição especial da Record, mas não encontrei nada para mudar, além de pequenos cacos de estilo. Sinto que, ao contrário do que normalmente acontece comigo, foi um livro que já nasceu pronto”, afirma o escritor ao. “É raro um romance brasileiro que consiga se comunicar tão bem com um vasto número de leitores sem fazer concessões às receitas editoriais da moda ou a outras estratégias comerciais”, lembra Sérgio Rodrigues no prefácio da nova edição, antes de analisar um dos motivos do êxito de “O filho eterno”: “Uma história que é mais tocante justamente por ser uma proeza de lucidez e desassombro, avessa a todas as tentações da autocomiseração, da autojustificação e do sentimentalismo.”





Com nova capa, a 24ª edição de “O filho eterno” traz também fortuna crítica com reprodução de trechos de resenhas publicadas no Brasil, Portugal, Itália, França e Austrália. “Do ponto de vista prático, o sucesso do livro acabou por mudar minha vida. Graças a ele, saí da universidade e passei a me dedicar exclusivamente à literatura, um velho sonho. Literariamente, enfrentei pela primeira (e única) vez, um tema difícil, obscuro, estritamente pessoal – o nascimento do meu primeiro filho, com síndrome de Down. Tinha tudo para dar errado, pela ameaça da falsificação sentimental ou da pura catarse, mas acabou misteriosamente dando certo, talvez pela distância. Esperei mais de vinte anos para escrever esse romance”, conta Tezza.

“Para mim, ‘O filho eterno’ funcionou como um ‘pontapé na porta’ de alguns preconceitos literários que vinham me prendendo como marca de parte da minha geração – por exemplo, a ideia formalizante de você jamais se colocar no texto. Hoje, com a internet, isso virou do avesso”, lembra o autor. “Mas há aspectos técnicos da escrita que amadureceram a partir daquele momento, como algum controle da simultaneidade do tempo, a representação do tempo como um fator ativo e essencial da percepção da realidade. Em todos os meus romances subsequentes este olhar do tempo está presente como constituição romanesca. Mas, como em tudo que escrevo, aconteceu mais por intuição que por planejamento.”