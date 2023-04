Novo livro de Nara Vidal sai primeiro em Portugal

Nara Vidal: primeiro Portugal, depois o Brasil (foto: Bruna Casotti/Divulgacao )

“Puro”, novo romance da mineira Nara Vidal, será publicado em Portugal antes do Brasil. O romance será lançado lá pela editora Relógio D’Água este ano e, aqui, em 2024, pela Todavia. Ainda em Portugal, mas pela editora Exclamação, Nara publicará “Canibal”, seleção de contos que incluirá histórias inéditas. E, no Brasil, a autora de “Sorte” e “Mapas para desaparecer” publicará também um trabalho de não-ficção: “Shakesperianas – as mulheres em Shakespeare”, estudo sobre 12 personagens da obra do autor de “Hamlet”, terá edição da Relicário.

Leia também: Jacques e Samuel Fux lançam livro em Belo Horizonte



Leia também: Cristovão Tezza sobre 'O filho eterno': 'Mudou a minha vida'