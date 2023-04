Jacques e Samuel Fux lançam livro em Belo Horizonte

Jacques Fux: livro em autoria dividida com o pai Samuel (foto: Arquivo Pessoal )

Jacques e Samuel Fux estão unidos nas páginas de “Meu pai e o fim dos judeus da Bessarábia”, recém-lançado pela editora Perspectiva. “É uma escrita de retalhos, fragmentos, vestígios, fiel a sua insuficiência, cheia de afeto. Hesitante como a memória; com jeito de conversa entre pai e filho”, destaca Natalia Timerman, na orelha.

“Assim vamos de Belo Horizonte à Bessarábia, assim imaginamos o que não foi dado saber. Assim conhecemos o que foi, a vida da família Fux ao chegar no Brasil, os motivos de sua chegada: o antissemitismo na Europa do Leste no começo do século passado; assim entendemos que o passado, afinal de contas, também fica, mesmo em forma de ausência”, complementa. O lançamento em BH será no dia 30 na Sinagoga do Beit Chabad, na Rua dos Timbiras, 535.