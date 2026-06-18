"As correntes", drama psicológico argentino, estreia no Belas Artes

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Com estreia nesta quinta-feira (18/6), no Cine Belas Artes, “As correntes”, da diretora e roteirista argentina Milagros Mumenthaler, dialoga com o espaço-tempo para falar sobre uma mulher em crise. Neste estudo de personagem elegante, que dosa bem rigor estilístico e sensibilidade, ela acompanha Lina (Isabel Aimé Gonzalez-Sola).

Sem falas, os primeiros minutos apresentam o mote da história. Em Genebra, onde vai receber um prêmio, a estilista Lina parece alheia às loas ao seu redor. Depois, no banheiro, joga o troféu no lixo. A veremos mais tarde caminhando pela cidade, até que a personagem aparece em uma ponte.

Não há aviso nenhum: Lina chega ao parapeito e pula na água. Na cena seguinte, ela retorna ao hotel, deixada por um carro de polícia e com um cobertor térmico. Pouco depois, já no quarto, ela liga o chuveiro, mas não entra.

É a partir deste momento que começamos a compreender o que se passa com esta mulher. Lina tem pavor de água. Não há nenhuma cena dramática, só a vemos se limpar com algodão, ligando a torneira, mas sem chegar perto da pia. Os longos cabelos sujos seguirão dessa maneira por bastante tempo.

No retorno para casa, em Buenos Aires, ela age como se nada tivesse acontecido. No belo apartamento, vive com o marido preocupado e atencioso, Pedro (Esteban Bigliardi), e a filha de 5 anos, Sofia (Emma Fayo Duarte). A vida vai seguindo: Lina retorna a seu ateliê, cuida da menina, faz sexo com o marido. Porém, por mais que se esforce, não parece presente.

O terror da água parece ser a manifestação concreta de um mal-estar maior. O entorpecimento que quase paralisa a personagem é mostrado para o espectador por meio de recursos nada óbvios. São barulhos – o secador de cabelo, a máquina de costura – que evocam o estado mental confuso de Lina.

A personagem sente que não pertence àquele mundo, para quem olha de fora, quase perfeito. Lina é bem-sucedida, tem um marido que a ama, uma filha adorável. A neta de uma cliente rica a critica por usar o sobrenome do marido. A sogra, com quem parece viver às turras, leva comida para a família, pois Lina se alimenta mal – e não cozinha, como comenta a pequena Sofia, ao falar sobre a coleguinha que só come o que a mãe prepara.

Passado

O passado de Lina começa a se desvelar quando ela, sem banho e sem lavar o cabelo há vários dias, chega de surpresa ao pequeno salão de beleza. É chamada de Cata pela cabeleireira Amalia (Jazmín Carballo). Fica claro para o espectador que, em sua vida anterior, (Cata) Lina não frequentava o mundo onde vive hoje.

Somente neste salão a personagem revela o pavor da água. Nos fundos do lugar, Amalia cuida de Lina, corpo e cabelos, de maneira quase ritualística. “As correntes” está longe de entregar respostas prontas – este é um dos méritos do filme. A parte final, no entanto, traz uma explicação para o estado de desorientação de Lina.

A resposta é quase anticlimática, pois o interessante são os buracos de compreensão deixados, propositalmente, para o espectador. Ao sugerir, em vez de mostrar, “As correntes” atinge seus melhores momentos.

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“AS CORRENTES”

(Argentina/Suíça, 2025, 104min.) Direção de Milagros Mumenthaler, com Isabel Aimé Gonzalez-Sola e Esteban Bigliardi. O filme estreia nesta quinta-feira (18/6), às 18h30, na Sala 2 do Cine Belas Artes