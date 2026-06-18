'Cinco da tarde', protagonizado pela mineira Bárbara Luz, estreia em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Edu, descobri que quero ser atriz. Mas quero ser atriz só dos seus filmes”. Bárbara Luz tinha 15 anos quando mandou esta mensagem para o realizador fluminense Eduardo Nunes. Foi ele o responsável por levá-la para o cinema, como protagonista do longa “Unicórnio” (2017). Pois Nunes devolveu tal honra com um presente, que Bárbara recebeu no Natal de 2018.

Embaixo da árvore natalina, Inês Peixoto, do Grupo Galpão, mãe da atriz, colocou um envelope. Dentro havia uma carta de Nunes para Bárbara junto ao roteiro de “Cinco da tarde”. A protagonista, Anabel, foi escrita para ela. Só agora, tantos anos depois, o resultado dessa história chega ao circuito. O filme “Cinco da tarde” estreia nesta quinta-feira (18/6), às 19h30, nas duas salas do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O diretor participa da sessão comentada.

“A gente criou uma relação muito bonita depois de ‘Unicórnio’, o Eduardo é uma pessoa muito importante na minha vida. Nessa versão do roteiro, a Anabel era mais menina. Até o filme rolar, demorou muito. A gente foi se encontrando de tempos em tempos, conversando sobre o roteiro. Fui crescendo, tudo foi mudando, e a personagem também. É legal manter um processo de tempo tão estendido”, conta Bárbara.

Ela não virou atriz só dos filmes de Eduardo Nunes, como desejou um dia. Durante os testes para interpretar Nalu, filha de Eunice e Rubens Paiva em “Ainda estou aqui” (2024), de Walter Salles, Bárbara pediu a Nunes algumas cenas de “Cinco da tarde”. A produção havia solicitado material recente dela.

Mesmo sem ter finalizado o longa, o diretor cedeu as sequências. Só quando Bárbara foi aprovada, Nunes soube qual era a produção. Hoje com 24 anos, graduada em teoria teatral na Sorbonne, a atriz continua vivendo em Paris, onde deu início ao mestrado em produção teatral.

“‘Cinco da tarde’ é muito singelo e expressivo. Anabel começa o filme em um estado extracotidiano, de um luto muito intenso”, afirma Bárbara. Nascido e criado em Niterói, Nunes venceu o primeiro edital de Fomento do Audiovisual da prefeitura de sua cidade. Com verba para uma produção de baixo orçamento, concebeu a história com poucos personagens e locações.

Anabel tem 17 anos. Está perdida com a morte recente da avó (Analu Prestes). Aproxima-se da vizinha Meiko (Sharon Cho), jovem como ela e também com histórico de luto na família. As duas, que são muito diferentes, se tornam amigas.

Preto e branco

O longa foi rodado em preto e branco (há alguns detalhes, que vêm da memória das personagens, em cores). “O preto e branco dá uma distância da realidade. No filme, predomina o contraste, os pretos são muito fortes. Queríamos que a imagem trouxesse tristeza”, explica Nunes, que enfatiza os closes.

“Fizemos opções estéticas não muito fáceis. É um filme com ritmo mais lento, muitos silêncios, coisas importantes para entender o sentimento das personagens diante do luto”, acrescenta.

A crise sanitária atrasou as filmagens em dois anos – o filme foi rodado durante 10 dias de agosto de 2022. “Como o filme trata de perdas, incorporamos a ideia da pandemia. Ela veio como luto coletivo, o período foi de uma tristeza quase palpável”, conta Nunes.

Ele também filmou em um lugar que lhe é próximo. Anabel e Meiko moram em um grande edifício da década de 1970 construído no terreno onde ficava o Cine São Bento, o maior da Zona Sul de Niterói. Meiko trabalha na floricultura que funciona no Campo de São Bento, grande área verde daquela região. Em dado momento, Anabel vai até a Igreja Porciúncula de Sant'Ana.

“Morei na infância na rua da igreja, que frequentei. Aprendi a andar de bicicleta no parque. O filme foi incorporando coisas e ficou muito biográfico. (Quando o longa foi rodado) Eu não tinha vivido nenhum processo de luto recente”, conta o diretor.

Brasil e Portugal

Mais para o fim da trama, há uma cena no parque em que Anabel conversa com o namorado. Ela observa uma senhora que lembra sua avó. “Esta senhora é minha mãe, tinha 91 anos na época. Ela faleceu cinco meses depois da filmagem, não teve chance de ver o filme”, conta Nunes.

O longa é coprodução da brasileira 3 Tabela Filmes com a portuguesa Banco à Parte. A finalização foi realizada em Portugal.

“Fui para lá dois meses depois da morte da minha mãe. Convivi com o luto fazendo um filme que tratava do mesmo assunto. Foi como se o filme antecipasse a experiência que eu teria. No primeiro momento, achei estranha a abordagem da Anabel, que tinha reação raivosa (diante da morte da avó). Aos poucos, vendo e revendo, o filme foi me ensinando como conviver e compreender o luto”, afirma Nunes.

Olenka e Giramundo

Eduardo Nunes está concluindo seu quarto longa-metragem, “O tempo da delicadeza”, rodado no interior do Paraná. Acompanha uma década na vida de Teresa (Carol Duarte), que vive numa casa em frente ao trilho de trem. Ela nunca sai de lá, as pessoas entram e saem da vida da personagem neste lugar. Bárbara Luz fará participação.

Além da atriz, há a presença do Giramundo, que criou a boneca Olenka para o longa. “Na primeira parte, um circo mambembe muito pobre se instala na parte de trás da casa. Nesse circo existe a boneca que adivinha o futuro”, conta Nunes. Carol Duarte veio a BH aprender a manipular bonecos com o Giramundo.

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“CINCO DA TARDE”

Brasil/Portugal, 2023, 121min. Direção de Eduardo Nunes. Com Bárbara Luz, Sharon Cho e Analu Prestes. Lançamento nesta quinta-feira (18/6), às 19h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Após a sessão, haverá bate-papo com o diretor. Outra sessão será realizada na segunda-feira (22/6), às 20h10.