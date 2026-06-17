'Toy story 5': brinquedos declaram guerra às telas para conquistar crianças

Qual o papel dos brinquedos na era das telas e dos jogos eletrônicos? Em "Toy story 5", Buzz Lightyear, Woody e Jessie confrontam esse fenômeno, que ameaça destruir a imaginação das crianças, em um novo capítulo da saga.

Após abordar brevemente o tema em "Toy story 4", a Pixar quis colocar a questão da tecnologia e seu papel cada vez maior no centro deste novo capítulo, que estreia agora no Brasil.

"Muitos pais, como no filme, pensam: 'Meu filho está ficando para trás em relação aos outros e preciso apresentá-lo às novas tecnologias'. E acho que há muitas perguntas sobre esse assunto atualmente. Talvez devêssemos ir com calma", disse Pete Docter, diretor criativo da Pixar, à AFP.

Neste quinto filme, Bonnie é uma menina com imaginação sem limites, mas que tem dificuldades para fazer amigos.

A vaqueira Jessie, sua boneca favorita, assume as rédeas do quarto depois que Woody sai para cuidar de outros brinquedos abandonados e ajudá-los a encontrar uma segunda vida.

Com a ajuda de Buzz Lightyear e de outros brinquedos, ela embarca na missão para ajudar Bonnie a fazer novos amigos.

Até o dia em que Lilypad aparece, uma tela interativa que permite que Bonnie brinque e converse com seus colegas da aula de dança. A menina se distancia dos antigos brinquedos e sua imaginação começa a definhar.

A boneca vaqueira Jessie convoca GPS-hipopótamo, câmera digital infantil e brinquedos eletrônicos para salvar Bonnie da ditadura das telas Disney/divulgação

"Somos a única espécie capaz de imaginar algo que não está bem na nossa frente. De alguma forma, estamos desperdiçando isso. A atenção é provavelmente o recurso mais escasso que temos e seria bom se estivéssemos um pouco mais conscientes disso", explica Docter.

O cineasta afirma que desenvolveu parte de sua criatividade durante os longos e tediosos shows na igreja que frequentava quando criança, o que o obrigava a desenhar e imaginar histórias.

O filme também surge do "desejo de lembrar a todos do superpoder que temos graças à nossa imaginação. É mágico; você pode não se lembrar de que tem acesso a ele, mas está lá", diz a produtora do filme, Lindsey Collins.

Em "Toy story 5", as crianças estão hipnotizadas pela luz azul dos tablets, enquanto os adultos são dependentes de seus celulares.

Celeiro de estrelas

Desde o início da saga, os filmes contaram com diversas estrelas que emprestaram suas vozes aos personagens, como Tom Hanks, Joan Cusack e Keanu Reeves.

Desta vez, entre as novas adições estão o cantor porto-riquenho Bad Bunny e a atriz espanhola Penélope Cruz.

Bad Bunny dá voz ao brinquedo de óculos escuros Pizza, "descolado e misterioso", que faz parte do pequeno grupo de brinquedos esquecidos em uma casinha abandonada no jardim. O astro porto-riquenho está presente tanto na versão original em inglês quanto na dublagem em espanhol.

Já Penélope Cruz dubla Flamenco, brinquedo esquecido com a chegada da tecnologia.

Outra convidada especial é Taylor Swift, grande fã da saga, que compôs a música "I knew it, I knew you" para a trilha sonora.

"Sempre sonhei em poder escrever para os personagens que amo desde que era uma menina de 5 anos assistindo ao primeiro filme de 'Toy story'", escreveu a artista no Instagram.

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'TOY STORY 5'

EUA, 2026, 102 min. Animação dirigida por Andrew Stanton. Em cartaz nas salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Estação, Itaú, Minas, Monte Carmo, Norte, Pátio Savassi, Ponteio e Via, além do Centro Cultural Unimed-BH Minas.