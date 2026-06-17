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7 joias escondidas na Netflix para fugir do óbvio do top 10

O catálogo da Netflix vai muito além dos mais populares; veja uma lista de filmes e séries incríveis que você provavelmente ainda não descobriu na plataforma

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/06/2026 12:23

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7 joias escondidas na Netflix para fugir do óbvio do top 10
Descubra no catálogo da Netflix produções que fogem dos títulos em alta e oferecem histórias originais e de alta qualidade. crédito: eafaru | Shutterstock crédito: EdiCase

Cansado de ver sempre os mesmos títulos em alta no catálogo da Netflix? O algoritmo da plataforma costuma destacar os lançamentos mais populares, mas o serviço de streaming esconde verdadeiros tesouros que muitos assinantes deixam passar. Essas produções, muitas vezes ofuscadas pelos grandes blockbusters, oferecem histórias originais e de alta qualidade.

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Para ajudar na sua próxima sessão de cinema em casa, selecionamos sete produções incríveis, entre filmes e séries, que fogem do óbvio e merecem sua atenção. A lista inclui desde ficção científica até animações premiadas e documentários satíricos.

Leia Mais

Confira as joias escondidas para assistir agora:

Filmes e séries fora do radar

1. Eu Sou a Mãe (I Am Mother)

Esta ficção científica explora a relação entre uma jovem e a robô que a criou em um bunker após a extinção da humanidade. O filme constrói uma atmosfera de suspense e desconfiança, culminando em uma reviravolta que desafia as expectativas do espectador.

2. O Ritual (The Ritual)

Para os fãs de terror, este filme acompanha quatro amigos em uma trilha por uma floresta na Suécia após a morte de um deles. O que começa como uma homenagem se transforma em um pesadelo quando eles se deparam com uma presença maligna ligada à mitologia nórdica.

3. Klaus

Esta animação indicada ao Oscar apresenta uma história de origem alternativa e comovente para o Papai Noel. Com um estilo visual único e uma narrativa cativante, é uma opção perfeita para quem busca um filme emocionante e visualmente deslumbrante.

4. Okja

Dirigido por Bong Joon-ho, o mesmo de “Parasita”, este filme mistura aventura, drama e crítica social. A trama segue a jovem Mija em sua luta para resgatar seu melhor amigo, um superporco geneticamente modificado, das mãos de uma corporação multinacional.

5. The Fundamentals of Caring

Paul Rudd estrela esta comédia dramática como um escritor que se torna cuidador de um adolescente com distrofia muscular. Juntos, eles embarcam em uma viagem que transforma suas vidas, com momentos de humor e sensibilidade na medida certa.

6. O que Ficou para Trás (His House)

Este terror psicológico aclamado pela crítica acompanha um casal de refugiados do Sudão do Sul que tenta recomeçar a vida na Inglaterra. No entanto, a casa que lhes é designada guarda um mal indescritível, misturando o horror sobrenatural com o trauma real da guerra e do deslocamento. É um filme poderoso e genuinamente assustador.

7. American Vandal

Em formato de documentário satírico, esta série investiga atos de vandalismo em uma escola com a mesma seriedade de uma produção de crime real. A primeira temporada busca descobrir quem desenhou imagens inadequadas nos carros dos professores, com um humor inteligente e inesperadamente envolvente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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