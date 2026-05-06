Os melhores filmes para curtir o Dia das Mães coladinho com ela no sofá

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães é a data perfeita para celebrar e agradecer a presença da mulher mais importante das nossas vidas. E que tal fazer isso com uma sessão de cinema em casa? Preparar a pipoca, se aconchegar no sofá e escolher um bom filme é uma ótima maneira de criar novas memórias. Para te ajudar, selecionamos cinco filmes com diferentes abordagens sobre a maternidade que prometem agradar a todos os estilos de mães e filhos.

Para rir com vontade

Minha Mãe é uma Peça: O Filme (2013)

Um clássico da comédia nacional que retrata de forma hilária e afetuosa a figura da mãe superprotetora e um tanto exagerada. Inspirado na vida do ator Paulo Gustavo (1978-2021), o filme mostra a rotina de Dona Hermínia (Paulo Gustavo), uma mãe que, após ser desvalorizada pelos filhos, decide passar um tempo longe deles. É impossível não se identificar com as situações e dar boas gargalhadas junto com sua mãe.

Disponível na Netflix, Globoplay, Claro TV+ e Amazon Prime Video

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Para cantar e dançar

‘Mamma mia! O filme’ (2008)

Prepare-se para uma viagem musical à Grécia com os maiores sucessos do ABBA. Na trama, a jovem Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar e, sem saber quem é seu pai, convida três ex-namorados de sua mãe, Donna (Meryl Streep), para a cerimônia. A história celebra o forte laço entre mãe e filha, a liberdade e a alegria de viver, tudo com muita música e cenários paradisíacos.

Disponível na Netflix, Telecine e Amazon Prime Video

Para se emocionar

‘Extraordinário’ (2017)

Este filme é uma lição de empatia, amor e superação. Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformidade facial e, pela primeira vez, vai frequentar uma escola regular. A história é contada sob diferentes perspectivas, incluindo a da mãe, Isabel (Julia Roberts), que mostra a força e a dedicação incondicional de uma mãe para proteger e preparar seu filho para o mundo. Preparem os lenços!

Disponível no Globoplay, Telecine, Claro TV + e Amazon Prime Video

Para se inspirar

‘Valente’ (2012)

Uma animação da Disney-Pixar que foge dos contos de fadas tradicionais. A princesa Merida é uma jovem corajosa e impetuosa que desafia os costumes de seu reino e, sem querer, coloca sua família em perigo. O filme explora o conflito de gerações e a complexa relação entre mãe e filha, mostrando que o amor e a compreensão são capazes de superar qualquer diferença e fortalecer os laços familiares.

Disponível no Disney +

Para refletir sobre a relação mãe e filha

‘Lady Bird: a hora de voar’ (2017)

Indicado a cinco Oscars, este filme retrata de forma sensível e realista o último ano de Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) no colégio. A trama foca principalmente na sua relação turbulenta, mas cheia de amor, com a mãe (Laurie Metcalf). É uma obra sobre amadurecimento, sonhos e as complexidades dos vínculos maternos, ideal para mães e filhas adolescentes ou jovens adultas assistirem juntas.

Disponível na Netflix

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.