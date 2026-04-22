5 filmes que retratam a força e os desafios de ser mãe

A maternidade é uma jornada de imensas alegrias, mas também de desafios profundos que a sociedade muitas vezes prefere não ver. Longe da imagem romantizada, ser mãe envolve medos, angústias e uma força que se revela nas situações mais difíceis. O cinema, com sua capacidade de traduzir emoções complexas, oferece um espelho poderoso para essas experiências.

Explorar essas narrativas nos ajuda a entender as múltiplas facetas do que significa ser mãe. Selecionamos cinco filmes que mergulham nessas complexidades com sensibilidade e coragem, mostrando personagens que lutam, erram e, acima de tudo, amam de forma visceral.

Leia Mais

“O Quarto de Jack” (Room, 2015)

Este filme retrata a resiliência em seu estado mais puro. Uma jovem mãe, mantida em cativeiro por anos com seu filho, cria um universo inteiro dentro de um único cômodo para protegê-lo da dura realidade. A obra mostra como o amor materno pode transformar o pior dos cenários em um ambiente de afeto e aprendizado, revelando a força de uma mãe em uma luta desesperada pela liberdade e pela infância do filho.

“Tully” (2018)

O filme aborda um tema pouco discutido: a exaustão física e mental do pós-parto. A narrativa segue uma mãe de três filhos que, sobrecarregada, aceita a ajuda de uma babá noturna. “Tully” expõe de forma honesta e sem filtros o esgotamento, a perda de identidade e a pressão para ser uma “mãe perfeita”, abrindo um diálogo importante sobre a saúde mental materna.

“Que Horas Ela Volta?” (2015)

O cinema nacional também oferece um olhar profundo sobre a maternidade, especialmente sob a ótica da desigualdade social. A protagonista deixa a própria filha no Nordeste para trabalhar como empregada doméstica em São Paulo, vivendo o dilema de cuidar do filho dos patrões enquanto se distancia da sua. O filme questiona os sacrifícios e as complexas relações de afeto que nascem dessas dinâmicas.

“Precisamos Falar sobre o Kevin” (We Need to Talk About Kevin, 2011)

Essa obra corajosa explora o lado mais sombrio e angustiante da maternidade. O filme questiona o mito do amor incondicional ao mostrar a jornada de uma mãe que luta para se conectar com um filho desde o nascimento. É uma narrativa perturbadora sobre culpa, responsabilidade e as consequências de uma relação familiar trágica, forçando o espectador a refletir sobre temas difíceis.

“Valente” (Brave, 2012)

Em formato de animação, “Valente” aborda o clássico conflito de gerações entre mãe e filha. A princesa Merida desafia as tradições impostas por sua mãe, a rainha Elinor, gerando uma crise que ameaça o reino. A história mostra a jornada de ambas para entender uma à outra, curar feridas e reconstruir a relação com base no respeito e no amor, mostrando que a maternidade também é um contínuo aprendizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.