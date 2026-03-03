6 filmes e séries dirigidos por mulheres para assistir no 8 de março

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data para reflexão e reconhecimento. Uma ótima maneira de se conectar com a data é explorar o cinema e a TV através do olhar feminino, com obras dirigidas por mulheres que oferecem perspectivas únicas sobre o mundo. Nos serviços de streaming, há diversas opções que vão do drama à comédia, passando por documentários contundentes.

Para ajudar na escolha, selecionamos seis produções imperdíveis que destacam o talento de diretoras e roteiristas. São histórias que emocionam, divertem e provocam o pensamento, perfeitas para uma maratona especial. Lembre-se que a disponibilidade dos títulos nos serviços de streaming pode variar.

“Adoráveis Mulheres” (2019)

A diretora Greta Gerwig revitaliza um clássico da literatura com uma abordagem moderna e cheia de energia. O filme narra a jornada de quatro irmãs que buscam viver a vida em seus próprios termos, desafiando as convenções sociais. É uma celebração da sororidade, da ambição feminina e da arte. Disponível para aluguel nas principais plataformas de vídeo sob demanda.

“A Mulher Rei” (2022)

Gina Prince-Bythewood comanda este épico de ação que conta a história das Agojie, uma unidade de guerreiras que protegiam o Reino do Daomé. A trama mistura fatos históricos com uma narrativa poderosa sobre coragem e liderança feminina, com sequências de luta impressionantes. Verifique a disponibilidade em serviços de streaming como a Max.

“Nomadland” (2020)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção para Chloé Zhao, este drama acompanha uma mulher que, após perder tudo na crise econômica, embarca em uma jornada pelo oeste americano vivendo como uma nômade moderna. É um retrato sensível sobre resiliência e a busca por um novo sentido para a vida. Consulte a disponibilidade nos serviços de streaming.

“Retrato de uma Jovem em Chamas” (2019)

Dirigido por Céline Sciamma, o filme francês é uma obra de arte visual que explora o chamado “female gaze” (olhar feminino). A história acompanha o romance proibido entre uma pintora e a jovem que ela foi contratada para retratar, em um conto sobre amor, memória e liberdade. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple TV+.

“Fleabag” (2016-2019)

Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, esta série britânica é um fenômeno. Com um humor ácido e diálogos afiados, a produção quebra a quarta parede para mostrar a vida de uma mulher lidando com o luto, a família e relacionamentos de forma caótica e honesta. As duas temporadas estão no Prime Video.

“Democracia em Vertigem” (2019)

A cineasta Petra Costa oferece um olhar pessoal e profundo sobre a crise política recente no Brasil. O documentário indicado ao Oscar mescla imagens de arquivo com a história de sua própria família, construindo uma análise potente sobre os rumos do país a partir de uma perspectiva feminina e íntima. Pode ser visto na Netflix.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.