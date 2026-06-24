Simpósio em BH destaca o legado da dança mineira

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Idealizado em 2018 pela bailarina e curadora Elaine Reis, o Simpósio Internacional de Dança (SID) nasceu com a proposta de aproximar bailarinos, professores e profissionais da cultura dos artistas considerados referência da dança brasileira e internacional, sem que precisassem sair de Belo Horizonte.

“Em minha vida inteira, precisei viajar, juntar dinheiro para fazer cursos e aprender com os melhores. Então, a principal ideia do simpósio era reunir os melhores em um único evento para que todo mundo pudesse ter contato com eles”, conta Elaine Reis.

O evento chega à sexta edição, com noite de gala neste sábado (27/6), às 19h30, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes.

A Cia de Dança Palácio das Artes apresentará as coreografias “60 grãos” e “Duo mulher jovem com os olhos fechados, c. 1890”, ambas Alex Soares; o Grupo Jovem Compasso exibirá “Take this waltz”, coreografia de Tíndaro Silvano, inspirada na canção de Leonard Cohen; e o Ballet Jovem Minas Gerais vai dançar “Notório”, de Alessandro Pereira.

Tíndaro Silvano assina coreografia que o Grupo Jovem Compasso vai apresentar sábado (27/6), no Palácio das Artes Facebook/reprodução

A programação conta também com solo de Nathan Fernandes. Natural de Divinópolis, o bailarino construiu carreira em companhias dos Estados Unidos e da Rússia. Atualmente, integra a São Paulo Companhia de Dança, na capital paulista. A criação de Nathan é inspirada em releitura contemporânea de “A morte do cisne”.

Com o tema “Memória viva da dança mineira – potência e legado”, a sexta edição do SID homenageia Tíndaro Silvano, Arnaldo Alvarenga e Lina Lapertosa. Segundo a curadora, a proposta é dedicar as próximas edições ao reconhecimento de personalidades que ajudaram a construir o cenário da dança em Minas Gerais.

“Eles são o registro vivo que a gente tem dessa história. Então, é importante valorizar essas pessoas em vida”, defende Elaine. O SID já trouxe a Belo Horizonte artistas e professores de Nova York e Paris. Agora, o foco se volta para a trajetória da dança mineira.

A curadora explica que os três homenageados em 2026 representam diferentes dimensões deste legado. Tíndaro Silvano simboliza o eixo da criação; Arnaldo Alvarenga, professor e pesquisador da UFMG, representa a preservação; e Lina Lapertosa, ex-primeira bailarina da Cia de Dança Palácio das Artes, é o eixo da transmissão de conhecimento entre gerações.

Arnaldo Alvarenga será homenageado por seu trabalho como pesquisador e professor de dança na UFMG Youtube/reprodução

“A gente está construindo essa história e precisa dar o primeiro passo. Sabemos que existem muitos outros nomes que merecem receber homenagem, eles terão seu reconhecimento nas próximas edições”, diz Elaine.

Além de apresentações artísticas, o SID oferece ampla programação formativa. As atividades ocorrem gratuitamente no Cefart e no CRDança, com aulas, oficinas, palestras e mesas de debate. As inscrições são gratuitas, na plataforma Sympla.



SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DANÇA

>>> Nesta sexta e sábado (26 e 27/6). Ações formativas gratuitas no Cefart e no CRDança, com últimos ingressos na plataforma Sympla. Programação completa no Instagram (@simposiodanca).

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>>> Noite de gala no sábado (27/6), às 19h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na Sympla.





