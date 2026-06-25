Terracota promove circuito de arte em BH a partir desta quinta (25/6)

Jornalista e estudante de Cinema. Atualmente trabalho como Repórter Multimídia. Edito vídeos e sou apaixonada pelas artes, em especial pelo o teatro e pelo desenho.

Nesta quinta-feira (25/6), Belo Horizonte recebe a primeira edição do Terracota, circuito que reúne cerâmica, música e artes visuais. Com programação gratuita até domingo (28/6), o evento ocupa diferentes espaços da capital e de Brumadinho, como Viaduto Santa Tereza, Instituto Inhotim e Bairro Santa Tereza, com a participação de artistas de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

A programação foi dividida em cinco “estações”. O circuito tem como tema a música “Ponta de Areia”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, inspirada na ligação entre Minas Gerais e Bahia.

Ao longo de quatro dias, a agenda reunirá shows, exposições, demonstrações de cerâmica, queima raku (técnica tradicional japonesa de queima rápida e resfriamento brusco de cerâmica), rodas de conversa e uma feira gastronômica.

Felipe Ferreira, idealizador do Terracota, conta que o projeto nasceu em 2023, a partir de um encontro de ceramistas em Trancoso (BA). Com o tempo, passou a reunir outras linguagens artísticas. “A cerâmica é a base do Terracota”, resume.

Entre os destaques da programação estão a abertura com o coletivo UAI Sound System e o rapper BNegão, nesta quinta-feira; a roda de conversa e demonstração de queima raku conduzidas pela ceramista Erli Fantini, homenageada desta edição; e o encerramento com show especial dedicado ao Clube da Esquina, reunindo artistas do Clube da Esquina, como Toninho Horta, em Santa Tereza.

Também se apresentam Julia Guedes, Flávio Caixeiro, Tattá Spalla, Beto Lopes e Cyrano Almeida, artistas ligados ao Clube da Esquina.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira (25/6)

. Viaduto Santa Tereza (Av. Assis Chateaubriand, 619, Centro)

17h às 22h: UAI Sound System recebe BNegão Bota Som; intervenções visuais; exposição na 2Black Beer



Sexta-feira (26/6)

. Instituto Inhotim, em Brumadinho

11h às 15h

Almoço dos artistas no restaurante Capim Santo



. Ateliê Erli Fantini (Rua Quimberlita, 510, Santa Tereza)

15h às 20h: Roda de conversa com a ceramista Erli Fantini; queima raku; intervenções artísticas

Sábado (27/6)

. Ateliê Cultural (Rua Divinópolis, 301, Santa Tereza)

11h às 16h: exposição e queima raku



. Feira Quintal do Minas (Rua Divinópolis, 201, Santa Tereza)

10h às 21h: feira gastronômica

11h: “Circo Marimbondo”, com Bianca Luar e Tiago Nonato

14h: DJ Cristiano Nogueira

15h: Show de Julia Guedes

16h: Roda de conversa com o artista plástico Gilberto de Abreu sobre a criação da capa do álbum “Sol de primavera”, de Beto Guedes

17h às 21h: Shows de Tattà Spalla, Beto Lopes, Sanducka e Cyrano Almeida

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Domingo (28/6)

. Clube da Esquina (Rua Divinópolis, 215, Santa Tereza)

10h às 21h: Feira gastronômica Quintal do Minas

11h: DJ Tuta

13h: Show de Flávio Caixeiro

16h às 20h: Show especial “Clube da Esquina”, com Beto Lopes e Tattá Spalla. Convidados: Telo Borges, Toninho Horta e Wagner Tiso



