Concertos combinam café e música barroca no Teatro da Biblioteca Pública

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O espetáculo “Café com Vivaldi”, da Orquestra 415, em cartaz desta quinta-feira (25/6) a sábado (27/6), às 20h, no Teatro da Biblioteca Pública, não recebeu este nome por acaso. E a explicação é bem curiosa: a referência vem da popularização do café na Europa por volta do século 16. A "febre cafeeira" foi tanta que Johann Sebastian Bach (1685-1750) celebrou o grão com a “Cantata do café”, em 1734.

Desta vez, o foco da Orquestra 415, especializada em música antiga, será a obra do italiano Antonio Vivaldi (1678-1741), também relacionada à rubiácea. Estande com diversos produtos derivados do grão, como balas e brownie, será montado no teatro.

O programa reúne cinco peças de Vivaldi: "Concerto para violino e orquestra RV 356”, "Concerto para flauta RV 108”, Concerto para violoncelo RV 422”, Concerto para dois violinos RV 522” e "Concerto para violoncelo “RV 399”.

“Uma das coisas que ele mais escreveu na vida foram os concertos para diversos instrumentos, para diversas formações. Todas as peças do Vivaldi são classificadas com números e o ‘RV’, para ficar mais fácil”, explica André Salles, maestro da Orquestra 415.

Apresentar concerto totalmente dedicado ao italiano é uma alegria para o maestro. “Nós amamos Vivaldi, ele tem comunicação muito direta com o público. É um compositor orgânico, que atinge todas as pessoas. É gostoso de ouvir e tocar.”

3 clipes e filmes icônicos que foram gravados no Morro Dona Marta

O café chegou à Europa via Itália, por volta de 1615, e passou a ser associado à música e encontros sociais como artigo de luxo. Ainda que muitas polêmicas tenham cercado o grão, considerado “herege” por ter surgido em país muçulmano, sua popularização foi intensa.

A ligação do café com a música barroca surgiu neste período. Cantata de Bach, por exemplo, narra a admiração do compositor pelo grão. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo.

“O café foi a ‘droga’ do barroco. Durante o período, vários cafés foram abertos em toda a Europa, que passaram a ser pontos de encontro e de convivência, mas também importantes para a cultura. É uma ligação profunda. A música barroca é muito energética, com muitas notas, brinco que é justamente por causa do café, porque as pessoas bebiam muito. Voltaire, filósofo francês, dizia tomar cerca de 50 xícaras por dia”, comenta o maestro.

“CAFÉ COM VIVALDI”

Desta quinta-feira (25/6) a sábado (27/6), às 20h, no Teatro da Biblioteca Pública (Praça da Liberdade, 21, Lourdes).À venda na plataforma Lua Nova Cultural, ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria