'Brasil com S': música viral da Copa foi criada por IA por DJ de Uberlândia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Enquanto artistas consagrados do mercado musical investiram pesado em campanhas e colaborações para tentar emplacar o hit oficial da Copa do Mundo de 2026, o maior fenômeno musical do torneio até agora surgiu longe dos grandes estúdios e com ajuda da inteligência artificial.

Produzida de forma independente pelo DJ M4IA, nome artístico do publicitário Guilherme Maia, a faixa “Brasil com S” ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções somando streams e usos em redes sociais. O número impressiona não apenas pelo alcance, mas também pela origem: uma produção caseira feita em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com apoio de ferramentas de IA.

A música se tornou viral ao apostar em uma fórmula simples. Em cima de uma base de phonk, subgênero do hip-hop que domina trends nas redes sociais, a letra apenas repete e exalta nomes da Seleção Brasileira, como Vini Jr., Raphinha, Alisson e Neymar.

O resultado é um refrão fácil, direto e altamente adaptável a vídeos curtos, dancinhas e conteúdos esportivos.

Lançada em 19 de março, a faixa começou a ganhar força conforme a Copa se aproximava. Segundo o próprio produtor, ferramentas como o Gemini foram usadas para estruturar a letra e encaixar os nomes dos jogadores dentro da métrica musical.

“Peguei o começo de uma música, o meio de outra e o final de outra. A IA às vezes errava o ritmo. Tive que refazer umas 15 vezes até chegar no resultado que eu queria”, contou Maia em entrevista ao G1;

O artista afirma que a inteligência artificial não substitui o processo criativo, mas atua como ferramenta de construção. “Nunca é só a tecnologia. Tem sempre uma pessoa por trás, uma intencionalidade”, disse.

Do nicho ao viral global

Com pouco menos de 40 mil seguidores no Instagram e cerca de 4 mil inscritos no YouTube, DJ M4IA estava longe do circuito dos grandes nomes da música eletrônica. Ainda assim, a faixa se espalhou rapidamente por plataformas como TikTok, Instagram e YouTube.

O áudio passou a embalar vídeos de comemorações de gols, dancinhas inspiradas nos jogadores e conteúdos do tipo “arrume-se comigo para ver o jogo do Brasil”. O alcance atravessou diferentes públicos. de grupos de idosos em asilos a vídeos de celebridades. Em um dos casos mais comentados, até Mavie, filha do jogador Neymar, apareceu em um vídeo dançando ao som da música.

O sucesso digital já começou a se refletir na carreira do produtor. DJ M4IA assinou contrato com a gravadora holandesa Spinnin’ Records, uma das mais influentes do mercado eletrônico global.

A partir da repercussão, ele desenvolveu ainda um projeto maior: um álbum com 17 faixas inspiradas em seleções da Copa, incluindo Argentina, Espanha e Inglaterra, todas produzidas com uso de IA e pensadas para viralização.

“Eu até brinco que tinha que entrar no Guinness. É uma obra gigante feita com IA voltada para a Copa do Mundo”, afirmou.

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Segundo o DJ, a IA é usada em diversas etapas na música, como estruturação da letra, geração de vozes, organização de camadas sonoras e até apoio na montagem do clipe. Mas, para ele, não apaga a participação humana. “Não é só apertar um botão. Você direciona, corrige, escolhe o que fica. A IA não cria sozinha”, defendeu.