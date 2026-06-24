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NO RITMO DA COPA

Dunga quebra protocolo e dança música de Shakira em transmissão da Copa

Durante transmissão internacional, o ídolo brasileiro foi "convocado" para coreografia de Shakira e Burna Boy

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/06/2026 12:48

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Dunga dança Shakira ao lado do ex-atacante hondurenho Carlos Pavón e da apresentadora Lindsay Casinelli em transmissão de Copa do Mundo
Dunga dança Shakira ao lado do ex-atacante hondurenho Carlos Pavón e da apresentadora Lindsay Casinelli em transmissão de Copa do Mundo crédito: Reprodução

O tetracampeão mundial e ex-técnico da seleção brasileira Dunga viralizou nesta quarta-feira (24/6) ao aparecer em um momento inusitado durante um programa esportivo da Telemundo Deportes, do México: o ex-volante se arriscou na coreografia da música “Dai Dai”, hit de Shakira para a Copa do Mundo de 2026. A cena aconteceu na terça-feira (23/6), durante a transmissão da partida entre Colômbia e República Democrática do Congo. 

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No estúdio, Dunga atuava como comentarista ao lado do ex-atacante hondurenho Carlos Pavón e da apresentadora Lindsay Casinelli, quando foi surpreendido pelo convite para entrar no clima da música. A responsável por puxar o momento descontraído foi Casinelli, que chamou o ex-jogador para participar da brincadeira. Inicialmente tímido, Dunga acabou aceitando o desafio e arriscou alguns passos da coreografia ao som de “Dai Dai”, lançada como uma das músicas oficiais do Mundial.

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O momento ganhou ainda mais repercussão pelo contraste entre a postura habitual de Dunga, conhecido por sua seriedade como jogador e treinador, e a leveza da cena ao vivo. Nas imagens, ele aparece sorrindo, ainda que visivelmente constrangido, enquanto tenta acompanhar o ritmo da coreografia ao lado de Pavón.

Carlos Pavón também entrou na brincadeira e acompanhou a dança, ajudando a transformar o estúdio em um ambiente descontraído durante a transmissão. A interação entre os três rapidamente chamou atenção do público e foi amplamente compartilhada nas redes sociais.

“A Copa do Mundo tem esse poder de fazer o Dunga dançar”, comentou um perfil. “Dunga dançarino é o vídeo mais inacreditável da Copa de 2026 até agora”, disse outro. “Eu vou sonhar com isso”, brincou um terceiro. 

"Dai Dai" é uma parceria de Shakira e Burna Boy e é uma das músicas oficiais da Copa de 2026. O clipe  lançado no último mês de maio tem participação de grandes nomes do futebol, incluindo os brasileiros Vini Jr, Pelé (1940-2022) e Romário. Já Kaká e Ronaldo são citados na letra da música, assim como Maradona (1960-2020), Cristiano Ronaldo e David Beckham, entre outros. Anitta também gravou uma canção para a Fifa. Trata-se de "Goals", em que colaborou com a cantora Lisa, do Blackpink, e ao rapper nigeriano Rema.

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