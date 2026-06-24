Dunga quebra protocolo e dança música de Shakira em transmissão da Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tetracampeão mundial e ex-técnico da seleção brasileira Dunga viralizou nesta quarta-feira (24/6) ao aparecer em um momento inusitado durante um programa esportivo da Telemundo Deportes, do México: o ex-volante se arriscou na coreografia da música “Dai Dai”, hit de Shakira para a Copa do Mundo de 2026. A cena aconteceu na terça-feira (23/6), durante a transmissão da partida entre Colômbia e República Democrática do Congo.

¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA!



Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre.



¿Bailan como… pic.twitter.com/VrqYWkPAZv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

No estúdio, Dunga atuava como comentarista ao lado do ex-atacante hondurenho Carlos Pavón e da apresentadora Lindsay Casinelli, quando foi surpreendido pelo convite para entrar no clima da música. A responsável por puxar o momento descontraído foi Casinelli, que chamou o ex-jogador para participar da brincadeira. Inicialmente tímido, Dunga acabou aceitando o desafio e arriscou alguns passos da coreografia ao som de “Dai Dai”, lançada como uma das músicas oficiais do Mundial.

O momento ganhou ainda mais repercussão pelo contraste entre a postura habitual de Dunga, conhecido por sua seriedade como jogador e treinador, e a leveza da cena ao vivo. Nas imagens, ele aparece sorrindo, ainda que visivelmente constrangido, enquanto tenta acompanhar o ritmo da coreografia ao lado de Pavón.

Carlos Pavón também entrou na brincadeira e acompanhou a dança, ajudando a transformar o estúdio em um ambiente descontraído durante a transmissão. A interação entre os três rapidamente chamou atenção do público e foi amplamente compartilhada nas redes sociais.

“A Copa do Mundo tem esse poder de fazer o Dunga dançar”, comentou um perfil. “Dunga dançarino é o vídeo mais inacreditável da Copa de 2026 até agora”, disse outro. “Eu vou sonhar com isso”, brincou um terceiro.

"Dai Dai" é uma parceria de Shakira e Burna Boy e é uma das músicas oficiais da Copa de 2026. O clipe lançado no último mês de maio tem participação de grandes nomes do futebol, incluindo os brasileiros Vini Jr, Pelé (1940-2022) e Romário. Já Kaká e Ronaldo são citados na letra da música, assim como Maradona (1960-2020), Cristiano Ronaldo e David Beckham, entre outros. Anitta também gravou uma canção para a Fifa. Trata-se de "Goals", em que colaborou com a cantora Lisa, do Blackpink, e ao rapper nigeriano Rema.

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