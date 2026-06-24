Brasil na pele: como usar verde e amarelo na make para torcer com estilo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Logo mais o Brasil enfrenta a Escócia no terceiro jogo da Copa 2026. O verde, o amarelo e o azul tomam conta das ruas, das telas e… também da beleza, com makes inspiradas na competição. E se antes a maquiagem temática costumava se resumir a bandeirinhas pintadas nas bochechas, hoje ela ganhou novas possibilidades: mais criativas, autorais e acessíveis.

Para a maquiadora e criadora de conteúdo Letícia Martins, do Vício Blog, a Copa é um dos momentos em que as pessoas se sentem mais livres para experimentar. "É como o Carnaval. A gente se permite brincar mais, usar cores diferentes e fazer coisas que talvez não faria no dia a dia", afirma.

Com mais de uma década de experiência em maquiagem, Letícia acredita que a principal regra para criar uma make de torcida é justamente não se prender a regras. "A gente tem que trabalhar com o que já tem em casa. Não adianta comprar um monte de produto só para isso. Com verde, amarelo e azul já dá para criar muita coisa”, aponta.

Ela também explica que não importa se os tons são diferentes dos da bandeira do Brasil. A profissional destaca que é possível trabalhar com diferentes tonalidades dessas cores para criar um resultado mais harmonioso e alinhado ao estilo de cada pessoa.

Colorido sem exageros

Inspirações de maquiagens para a Copa Vício Blog

Embora as cores da bandeira brasileira sejam vibrantes e pouco comuns em maquiagens tradicionais, isso não significa que o resultado precise ser extravagante.

Segundo Letícia, uma boa estratégia para quem ainda tem receio de ousar é incorporar apenas um toque de cor. Um esfumado colorido rente aos cílios inferiores, uma máscara de cílios azul ou um delineado discreto já transformam o visual sem tirar a pessoa da zona de conforto.

"Você pode manter aquele marrom clássico que já usa e acrescentar um detalhe colorido. É uma forma de ir se acostumando aos poucos”, aconselha.

Essa liberdade também faz da Copa uma excelente oportunidade para quem sempre teve curiosidade de experimentar novas técnicas, mas nunca encontrou a ocasião ideal. "Às vezes a pessoa acha que vai ficar estranho, mas quando faz percebe que ficou muito mais bonito do que imaginava. É aquele empurrãozinho que faltava para começar a explorar a maquiagem”, sugere.

Make fácil

A maquiadora preparou diversas maquiagens de inspiração para a Copa do Mundo nas redes sociais. Entre as opções estão sombras esfumadas em verde, amarelo e azul; pedrinhas e glitter; e delineados gráficos.

Mas, segundo ela, o delineado feito com bolinhas coloridas é a grande aposta para a competição, já que é divertido e extremamente fácil de reproduzir. A técnica dispensa precisão e pode ser criada usando a extremidade de um pincel, a ponta de um lápis ou até materiais simples encontrados em papelarias. Basta carimbar pequenas bolinhas nas cores da bandeira do Brasil nos olhos, seguindo o formato de um delineado tradicional.

"O legal é que você não precisa saber fazer um delineado perfeito. É só ir carimbando. Quanto mais simples, melhor”, explica.

Outra ideia prática é criar moldes de papel para estampar estrelas ou outros elementos gráficos. O resultado tem cara de maquiagem elaborada, mas exige pouca habilidade.

Basta colar o molde, com máscara de cílios, no rosto e, por cima, aplicar a sombra colorida. Depois, é só tirar o molde, deixando o desenho impresso na make. Para deixar mais sofisticado, cole pedrinhas de strass.

Que produto usar?

Para quem pretende investir em algum item novo, a maquiadora recomenda buscar produtos versáteis, capazes de cumprir várias funções.

Inspirações de maquiagens para a Copa Vício Blog

Sombras líquidas coloridas, por exemplo, podem ser usadas como sombra, delineador e até máscara de cílios improvisada. Já os pigmentos em pó são alternativas econômicas para quem quer brincar com as cores sem gastar muito.

"Dá para diluir com uma bruma e transformar em delineado. É um produto barato que rende bastante e permite criar muitos efeitos”, aponta.

Preparada para a emoção

Se existe uma certeza durante a Copa, é que a torcida brasileira vive cada partida intensamente. E isso inclui lágrimas, calor, suor e muita comemoração.

Por isso, a preparação da pele faz toda a diferença. Produtos com efeito de blindagem ajudam a aumentar a durabilidade da maquiagem e podem ser usados até mesmo misturados à base ou às sombras.

"Mesmo quem prefere uma pele leve pode usar uma blindagem. Ela ajuda a deixar tudo mais resistente à água e ao suor”, aconselha.

A escolha de produtos de longa duração também faz diferença, especialmente para quem vai assistir aos jogos em eventos ao ar livre ou enfrentar muitas horas de torcida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia