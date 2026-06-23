Da rua do bairro ao hotel da Seleção na Copa nos EUA

Muito antes de atuar no setor de comunicação visual nos Estados Unidos, Leandro Teixeira do Vale já demonstrava duas características que marcaram sua trajetória: iniciativa empreendedora e ligação com a Seleção Brasileira.

Ainda criança, aos 13 anos, a chegada da Copa do Mundo mudava a rotina da rua onde morava, na CNB 14, em Taguatinga Norte, Brasília. Em 1998, durante o clima de mobilização em torno da Seleção, Leandro participou da organização da decoração da rua, que chegou a disputar um concurso local de rua mais verde e amarela.

Para comprar tintas, bandeiras, fitas, tecidos e outros materiais, ele encontrou uma forma de arrecadar recursos. A mãe preparava salgados e doces caseiros, e Leandro saía pelos apartamentos dos condomínios da região vendendo os produtos e pedindo apoio aos moradores para transformar a rua em um espaço decorado para a Copa.

O dinheiro arrecadado tinha um destino definido: financiar a decoração e envolver a vizinhança na torcida pelo Brasil. A experiência, segundo pessoas próximas, marcou o início de uma postura que mais tarde estaria presente em sua trajetória profissional, com planejamento, organização, vendas e liderança comunitária.

Décadas depois, a relação de Leandro com a Seleção Brasileira ganhou outro significado. Ao lado da esposa, Luciana Alves, presidente da Speedmax Signs, ele participou da execução do projeto de ambientação visual do hotel que recebeu a delegação da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, durante passagem pelos Estados Unidos.

O projeto foi concluído em cinco dias úteis. A produção foi realizada na sede da Speedmax, em Orlando, na Flórida, e seguiu para Nova Jersey, onde a equipe fez a instalação das áreas externas, ambientes internos e espaços destinados à imprensa.



“Enquanto acompanhava a instalação, lembrei imediatamente das Copas da minha infância. Nunca imaginei que aquele menino que vendia de porta em porta para conseguir comprar bandeirinhas e tinta para decorar a rua estaria, anos depois, ajudando a preparar um ambiente para receber a Seleção Brasileira. Foi um momento muito emocionante”, afirmou Leandro.

A operação teve coordenação de Luciana Alves, responsável pela gestão do projeto e pela mobilização da equipe de instalação. Leandro ficou responsável pela produção, logística e acompanhamento da instalação.

“Sabíamos que era uma entrega de grande responsabilidade. Trabalhamos com planejamento, velocidade e muita atenção aos detalhes para garantir que tudo fosse concluído dentro do prazo e no padrão esperado”, pontuou Luciana.

Atualmente, a Speedmax atua no setor de comunicação visual nos Estados Unidos e atende demandas de empresas e eventos em diferentes estados americanos. No caso do projeto ligado à Seleção Brasileira, porém, o destaque ficou para a relação pessoal de Leandro com a Copa do Mundo e com a memória construída ainda na infância.

“O sentimento era o mesmo da infância: fazer o melhor possível para representar o Brasil. A diferença é que, desta vez, a responsabilidade era muito maior”, disse Leandro.

Depoimentos reforçam memória da infância

Pessoas que acompanharam Leandro durante a infância em Brasília também relacionam o episódio recente à forma como ele se envolvia com a decoração da rua durante a Copa do Mundo.

“Desde criança, o Leandro não esperava as coisas acontecerem. Se faltava dinheiro para decorar a rua, ele inventava uma forma de conseguir. Todo mundo o conhecia pela persistência para arrecadar dinheiro. Ver onde ele chegou hoje não me surpreende”, afirmou Gilberto, zelador do condomínio onde Leandro morava.

Douglas, morador da região na época, também relembrou a mobilização feita pelo empresário ainda criança.

“A rua era quase um projeto dele. Ele envolvia todo mundo, organizava, vendia, comprava material e fazia questão de deixar tudo bonito para a Copa. Já existia ali um empreendedor e um líder”, disse.

Para Adail, amigo de infância de Leandro, a participação no projeto nos Estados Unidos remete diretamente às lembranças da Copa em Brasília.

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“Quando soube que a empresa dele participou de um projeto para receber a Seleção Brasileira, lembrei imediatamente daquela época. Parece que a história deu uma volta completa. É muito bonito ver isso acontecer”, afirmou.