Marca entra em campo com linha de produtos farmacêuticos inspirada na Copa do Mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sanfarma, indústria farmacêutica, lança uma linha de produtos inspirada na Copa do Mundo. A estratégia busca aproveitar o engajamento do evento para levar o clima do futebol a itens de uso diário e movimentar o varejo.

A novidade apresenta embalagens temáticas para produtos de cuidados pessoais.

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A linha inclui o Curativo Protetor Cicatrisan, disponível em versões com sete e 21 unidades. A atadura de crepe de 12 cm, com duas unidades, também faz parte do lançamento.

Luciano Biagi afirma que a linha foi desenvolvida para aproveitar um momento de grande conexão emocional com os consumidores. “Hoje, a gente vê uma mudança no comportamento de consumo, com maior valorização do autocuidado e de produtos que, além da funcionalidade, geram identificação”, declarou.

Segundo Biagi, levar esse contexto para itens essenciais busca ampliar a relevância da marca no ponto de venda e fortalecer o vínculo com o consumidor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.