Marca entra em campo com linha de produtos farmacêuticos inspirada na Copa do Mundo
Marca aposta em embalagens temáticas para curativos e ataduras; estratégia busca criar conexão emocional com consumidores durante o torneio de futebol
compartilheSIGA
A Sanfarma, indústria farmacêutica, lança uma linha de produtos inspirada na Copa do Mundo. A estratégia busca aproveitar o engajamento do evento para levar o clima do futebol a itens de uso diário e movimentar o varejo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A novidade apresenta embalagens temáticas para produtos de cuidados pessoais.
Leia Mais
A linha inclui o Curativo Protetor Cicatrisan, disponível em versões com sete e 21 unidades. A atadura de crepe de 12 cm, com duas unidades, também faz parte do lançamento.
Luciano Biagi afirma que a linha foi desenvolvida para aproveitar um momento de grande conexão emocional com os consumidores. “Hoje, a gente vê uma mudança no comportamento de consumo, com maior valorização do autocuidado e de produtos que, além da funcionalidade, geram identificação”, declarou.
Segundo Biagi, levar esse contexto para itens essenciais busca ampliar a relevância da marca no ponto de venda e fortalecer o vínculo com o consumidor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.