Marcas brasileiras apresentam coleções especiais para a Copa do Mundo

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Além do churrasco e da cerveja, a escolha dos looks já começa a se tornar uma prioridade com a chegada da Copa do Mundo. Enquanto alguns torcedores mais supersticiosos não trocam a tal “camisa da sorte” por nada, há quem simplesmente queira torcer em grande estilo.



E num momento em que se fala tanto do Brasil, das cores da nossa bandeira e de símbolos da nossa cultura, nada melhor que, literalmente, vestir a camisa brasileira. Na vitrine a seguir, você encontra peças de preços, propostas e estilos variados mas com um objetivo em comum: de simbolizar a emoção da conquista do hexacampeonato da seleção de futebol brasileira.



Menos óbvia

Uma das marcas que melhor traduz o “borogodó” brasileiro e sobretudo carioca é a Farm. Para a copa, a marca apostou em itens como saias, vestidos, jaquetas e camisas. Uma das estampas, pouco ou nada óbvias, é um padrão de tucanos. Outra, que usa de forma mais veemente as cores da bandeira, tem listras amarelas, verdes, azuis, brancas e pretas – são looks que conversam com as cores do Brasil mas não ficam restritos à Copa.

Tricot, renda, tule e malha são os materiais de maior destaque dentre as peças temáticas – fato que também evidencia o trabalho criativo que busca explorar além do clássico verde e amarelo. Os valores das peças são variados, mas camisetas básicas de malha estampadas são vendidas por R$ 198.

Na Farm ETC, linha de objetos diversos, o Brasil também marca presença. Um dos destaques é uma canga que tem a bandeira estampada com figuras de animais e frutas tropicais (R$ 198).

Foxton



Foco no tricot

A marca Foxton desenvolveu peças exclusivas para a Copa inspirada em uniformes de futebol vintage. Os produtos em tricot usam as cores da bandeira do Brasil – o azul, o branco, amarelo e verde – de maneira discreta. Um dos modelos, por exemplo, é todo branco e apresenta apenas um detalhe nas golas feitas em verde e amarelo. As camisas em tricot são vendidas por a partir de R$ 648.

PATBO Divulgação



Bordados e miçangas

A coleção cápsula intitulada “Espírito Brasileiro” lançada pela mineira PatBo é sofisticada e feminina, com muitas aplicações e miçangas. Os tons de verde, azul e amarelo se unem a modelagens modernas, e, claro, ao bordado tradicional da marca.

As peças são divididas entre regatas bordadas, maiôs e biquínis também repletos de aplicações, saias com “franjas” de miçangas e calças jeans nada básicas – com aplicações em verde e amarelo que formam o padrão do calçadão de Copacabana. Ao todo são 13 modelos disponíveis na coleção, com preços entre R$ 850,00 e R$ 4.550,00.



Olho nos pés



Os tênis V-6 da Anacapri, que agora conta com cores inspiradas na estética “Brasil Core”, são uma boa sugestão para quem quer entrar no clima da copa e ainda assim usar o item em qualquer momento. Os tons de azul, amarelo e verde sozinhos e mais escuros se mostram práticos pela discrição e completam o sapato que já tem uma pegada vintage e slim, com toque esportivo.



Básicas e estampadas



A marca Caedu apostou em um sentido mais amplo do Brasil, que vai além do futebol. Estampas com garrafas de cerveja, caipirinha, capivara e vira-lata caramelo fazem parte dessa coleção especial para a Copa do Mundo, com peças a partir de R$ 19,90.

A Malwee investiu nos modelos básicos e estampados – para bebês, crianças, homens e mulheres. Além de peças com um escudo com o mapa do país ou mesmo com os dizeres “Brasil”, a marca conta com opções lisas. Os preços variam, mas as camisas masculinas são vendidas por a partir de R$ 79,90, as femininas por R$ 69,90 e as infantis por R$ 55,90.



Referências esportivas



Outra marca que traduz a essência da mulher brasileira muito bem é a Dress To. Para a Copa do Mundo, ela apostou em modelos mais esportivos e com toques leves de verde e amarelo. Com estilo que pode ser usado facilmente em outra época.

Entre calça, jaqueta, regata canelada, short e camiseta de malha, se destaca a blusa de crochê em modelagem vintage com listras de off-white, verde, amarelo e detalhes azuis nas golas e mangas. As peças partem de R$ 199 e chegam a R$ 779.



Variedade



A Dimona investiu em uma grande coleção, com diversidade expressiva de looks femininos, masculinos e infantis. Modelagem ampla, modelo retrô, camiseta de malha básica, blusa em tule, casaco corta vento e body são apenas uma parte da linha “O Molho”, com peças a partir de R$ 48 (infantil).



Moda urbana



A moda streetwear ganhou novas cores na coleção “É do Brasil!”, da Xeque Mate Lab, marca de roupas da empresa Xeque Mate. O lançamento inclui duas camisas unissex, uma com modelagem Jersey tradicional e outra com amarrações, com um brasão desenvolvido para a Copa do Mundo de 2026. Cada uma é vendida a R$ 260.



Regatas



As regatas com bordados centrais e discretos se tornaram marca registrada da Lavijú. Para a Copa do Mundo, foi criado o modelo com uma pequena bandeira do Brasil bordada em canutilhos. Ele está disponível no preto e no branco e é vendido por R$ 295.

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*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa