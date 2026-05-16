SBT apresenta seu time para o Copa do Mundo

Enquanto o país vive a expectativa da lista final de convocados da Seleção Brasileira, que será anunciada nesta segunda-feira (18/5), para a disputa da Copa do Mundo de futebol, o SBT já definiu seu timaço para a cobertura do torneio. Em contagem regressiva para a competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho, a emissora oficializou uma equipe de estrelas e reforços. A estratégia reforça o peso do esporte como plataforma de audiência e de negócios para o mercado publicitário.



Em parceria com a N Sports, a emissora exibirá 32 partidas, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, na TV aberta, no streaming gratuito +SBT e na TV por assinatura. Em Minas Gerais, a TV Alterosa reforçará a cobertura com transmissões e repercussão local no Alterosa Esporte.

A Copa marca um novo capítulo na estratégia esportiva do SBT, que reposiciona sua grade a partir do futebol desde 2020, quando retomou investimentos com a Libertadores. Desde então, ampliou presença com propriedades como UEFA Champions League e Copa Sul-Americana até chegar ao ativo mais valioso do calendário esportivo global.

Para Thiago Galassi, diretor de esportes do SBT, a Copa representa “a coroação da volta da emissora ao futebol”. Em entrevista, ele afirmou que a parceria com a N Sports nasceu de uma oportunidade identificada no ano passado. “SBT e N Sports são uma parceria importante, que começou no meio do ano passado, quando percebemos que era possível. E conseguimos. Da parte do SBT, voltamos com o esporte após cinco anos. Conseguimos falar com o brasileiro de forma leve, fácil e com emoção. Isso está no DNA da emissora e o futebol é exatamente isso”, disse.

Do ponto de vista comercial, a cobertura estreia com uma frente robusta de patrocínio: 11 marcas estarão associadas às transmissões e aos programas especiais da competição. Entre elas, a novidade é a entrada da Hyundai, patrocinadora global da Fifa, ao lado de Airbnb, Bem Brasil, Carrefour, Esportes da Sorte, Friboi, Haleon, McDonald's, PagBank, Seara e Shopee. O pacote evidencia o apetite das marcas por uma das maiores vitrines de audiência do país, em um cenário no qual a TV aberta segue central para estratégias de alcance massivo, combinada a ativações digitais e streaming.

A construção da estratégia de comunicação começou antes do anúncio oficial e foi integrada à programação do SBT, usando como chamariz nomes recém-incorporados ao projeto, como Galvão Bueno e Tiago Leifert, apresentados como pilares da cobertura. Em vídeo, Galvão – ele se recupera de cirurgia – destacou o simbolismo da nova casa. “Estaremos todos juntos e eu tenho a honra de fazer a minha décima quarta Copa do Mundo. Sempre disse ‘me faltava a casa de Silvio Santos’”, destacou.

Já Leifert reforçou o posicionamento editorial da emissora, baseado na proximidade com o público. “A imagem vai ser igual para todo mundo, o sinal chegará para todos, televisão, streaming etc. Acho que o nosso caso é apostar na companhia que temos. As pessoas em casa precisam se perguntar ‘por que eu vou assistir o SBT?’ e eu acredito que é porque elas se sentirão em casa. Apostarão no time que está fazendo a transmissão e sairão satisfeitas e engajadas com o que estamos fazendo”, opinou.

Para o mercado publicitário, mais do que vender a exclusividade do conteúdo, impossível em um evento de direitos compartilhados, o SBT aposta na força da experiência, na identificação com talentos e na construção de comunidade em torno da transmissão. Para as marcas, isso amplia as possibilidades de branded content, merchandising e presença integrada em programas satélites. Em Minas Gerais, a participação da Alterosa reforça essa capilaridade ao regionalizar a conversa e oferecer aos anunciantes locais uma conexão adicional com o público mineiro por meio da análise e da repercussão editorial do Alterosa Esporte.

Entre esses produtos, está o novo “Balanço da Copa”, programa diário com informações pré, durante e pós-jogos, que consolida a cobertura e abre espaço adicional para ativações comerciais. A atração será comandada por Carol Barcellos e Walace Neguerê. “Vim para São Paulo especialmente para este projeto. Assinei o contrato exclusivamente para este projeto neste fim de semana”, contou Carol. “Vamos pegar tudo o que acontece no dia e vamos trazer nossa emoção, vibrando, criticando e com certeza vamos ser campeões”, disse Walace.

O time de transmissão também contará com nomes como Mauro Naves, André Hernan, Isa Labate, Alexandre Pato, Nadine Bastos, Mauro Beting e Juninho Paulista, entre outros profissionais que atuarão em reportagens, comentários e análises dentro e fora de campo.

A parceria foi apresentada como uma operação multiplataforma capaz de dialogar com diferentes gerações de público. “É uma honra chegar ao ápice do esporte e transmitir uma Copa do Mundo. E termos a oportunidade de abrir essa frente com a TV paga, com o SBT fazendo a entrega robusta na TV aberta. Acaba sendo um jeito diferente de apresentar o conteúdo, trazendo a questão multigeracional e a nossa narrativa que vem do digital”, afirmou André Barros, CEO da N Sports, ao lado de Thiago Galassi, que ocupa o mesmo cargo, Daniel Abravanel, diretor de negócios do SBT, e Barbara Guimarães, CBO da N Sports.

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Para o mercado publicitário, a aposta do SBT mostra como grandes eventos esportivos seguem estratégicos para marcas que buscam escala, associação emocional e integração entre mídia tradicional e ecossistemas digitais. Com o reforço de afiliadas como a TV Alterosa, que regionalizam a cobertura e expandem o debate para programas locais, a Copa de 2026 se projeta também como uma das principais arenas de visibilidade e construção de marca do próximo ano.

