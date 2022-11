Torcer com estilo: dicas de looks para a Copa do Mundo

Desde looks mais tradicionais, como a camisa da seleção, até os mais diferentões: criadores digitais trazem inspirações (foto: Reprodução / TikTok)

Na sexta-feira (2/12), o Brasil volta a campo contra Camarões. E para entrar no clima da busca pelo hexa, muita gente se reúne para ver os jogos em família ou com amigos, seja em casa, bares ou eventos fechados. Mas você está pronto para torcer em grande estilo?

Desde que o mundial do Catar começou, no último dia 20, os influenciadores começaram a dar dicas de como montar looks, fazer maquiagens temáticas e até nail arts para torcer pelo Brasil. Confira dicas a seguir.

Para torcer no look

Para quem quer apostar na camisa da seleção, dá para ir na clássica, amarelinha ou nas outras cores. É possível encontrá-la em azul, verde e preta. Mas não precisa se prender ao uniforme.

Cheio de estilo para inspirar homens e mulheres, o tiktoker Lucas Vitorino dá a dica: “A camisa da seleção é um clássico, mas se você ainda não comprou a sua e não quer investir dinheiro em uma ou está a fim de ser diferentão e se destacar no meio da galera, aposte nas peças que você já tem em casa. Procure no seu guarda-roupa os três tons principais (azul, verde e amarelo) e tente fazer uma combinação entre eles”.

“Outra dica é apostar nos acessórios, pode ser um colar, meias coloridas ou até aquele tênis verde que já estava aposentado há muito tempo”, afirma. Em seu perfil, Lucas montou duas inspirações:

Com a tendência “brasilcore” em alta, dá para torcer com muito estilo. Se você ainda precisa de dicas, em uma busca rápida no TikTok você encontra inspirações de look que se adaptam ao seu estilo, seja o de “patricinha” ou “maloqueiro”. Veja algumas combinações:

Brasil no rosto

Uma “montação” de respeito precisa de uma make cheia de estilo. Para a maquiadora e influenciadora Ana Zenha, uma maneira de fazer uma maquiagem temática e sofisticada é apostar nos delineadores. “Eu acho que delineado é uma coisa que quase todo mundo ama, que não fica ‘too much’ também. É uma coisa básica, mas divertida”, afirma.

A influencer conta que você não precisa comprar delineadores das cores da bandeira e que é possível “dar um trucão” com o que você tem em casa. “Com a ajuda de um pincel pequeno, chanfrado, você faz, com o corretivo, o formato do delineado e depois, com ele limpo, você passa em uma sombra e carimba por cima do corretivo. Dá super certo”, aponta.

Para quem tem dificuldades em fazer uma maquiagem sem ficar muito “over”, Ana dá a dica: “Um cuidado que eu gosto de ter para não ficar ‘barangona’ é seguir uma paleta de cores. Por exemplo, se você for usar uma roupa amarela e verde, prefira um delineado amarelo ou verde. Eu não gosto de usar as três cores ao mesmo tempo, mas é uma questão pessoal. Não existe certo ou errado, especialmente quando se trata de maquiagem.”

Por fim, Ana chama atenção para os cuidados para a make não derreter com o calor. Ela indica sempre selar a pele com produtos em pó, garantindo que a maquiagem fique no lugar e um bom fixador de maquiagem. Veja as inspirações de maquiagem de Ana e outras criadoras:

Hexa nas mãos

Para as mais discretas, uma ideia é abusar da criatividade nas unhas. Vale desde uma francesinha com as cores da bandeira até uma nail art mais elaborada. Tem opções para todos os formatos de unha:

