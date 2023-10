Diversidade de estilos

685

Cláudia Marisguia



Em sua nova configuração, o Minas Trend se tornou um grande mosaico de moda, onde os lançamentos de inverno realizados pelas marcas que trabalham com pedidos convivem com as propostas para o alto-verão apresentadas por aquelas que praticam a pronta-entrega. Tal situação é uma radiografia do mercado de vestuário mineiro, que se equilibra entre as duas pontas.

Aberto na terça-feira, no Minascentro, o salão de negócios continua sendo um norte no lançamento das tendências de moda da próxima temporada, particularmente no setor da festa, que fez a fama de Belo Horizonte. Nesse quesito, não faltam os tecidos nobres, zibelines imponentes, os volumes, os bordados, a exploração de detalhes em 3D e de várias técnicas que caracterizam o trabalho artesanal desse segmento.

Débora Germani

Os metalizados continuam em alta, com predomínio do prata e do dourado, o veludo e os metalassês ganham importância e a cartela de cores inclui o preto, tons terrosos, açafrão, roxo, off-white, tiffany, verdes e azuis.

Do lado casual, a Plural retornou ao evento com sua proposta de levar arte para as roupas, propondo peças versáteis e bem cuidadas elaboradas em algodão, linho, tricô e malha para o inverno 2023/2024.

Enquanto isso, no andar abaixo, onde estavam localizados os estandes da pronta-entrega, o clima era diferente: moda casual, urbana e linhas resorts explorando brancos, off white, beges, nuances de verde e azuis; tecidos leves, como algodões, linhos, laises, viscoses leves, contrastando com laranjas, fúcsias e vermelhos. As estampas florais são delicadas, com foil dourado, como no caso da Toujours, que aprecia mix de prints e tende para o estilo folk-boho.

Paula Bahia, flores de veludo em sandálias

Nada melhor para os balneários do que os tops, vestidos vazados e decotados, saias com babados configurando uma roupa bem fácil e comercial. “Com a temperatura em alta e sem querer acumular estoque, o lojista deseja se abastecer cada vez mais na pronta-entrega”, afirma a consultora de moda Delma Cardoso.

O setor das bijus continua sendo um dos mais importantes do Minas Trend. Claudia Marisguia, por exemplo, levou para lá duas coleções: uma inspirada na botânica, no universo das flores, formas orgânicas e texturas diversas. Mix de tecidos, fios de seda, cristais e pedras tonalizadas foram trabalhados artesanalmente em tons vibrantes, como o laranja e turquesa. Já a coleção Del Mar aborda os seres do oceano, como são águas vivas, estrelas do mar, algas marinhas, interpretadas de forma metafórica, com banho dourado, pedras lapidadas e muito brilho.

Elos e correntes estão presentes no trabalho de Simone Salles, simbolizando a conexão com o universo e a natureza que transforma os seres humanos, os aproxima e une, mas usou também como inspiração a plumagem dos pássaros e formas circulares.

Na área dos calçados, o destaque são as propostas de Paula Bahia e Débora Germani, que, em suas diferenças, têm em comum o trabalho artesanal e usam e abusam de ornamentos nas peças: Paula tem como novidade as flores de veludo em sandálias de salto, os pelos coloridos, o verniz amassado e confortável e os tênis esportivos estilizados em neoprene.

Já Débora investiu nos cortes a laser com belos efeitos em apliques e formas de flores, borboletas, geométricos. “Quando você corta o laser aplicado no couro, há uma queima que, depois de limpa, dá esse volume, esse efeito 3D”, observa a estilista homônima.

A Confraria retorna ao Minas Trend: agora, além das bolsas de vime, que fizeram a fama da marca, lançou uma linha de calçados. As botas em couro bordadas em flores coloridas foram o sucesso da nova coleção.

Mentoria





Entre as atrações dessa edição, o estilista Alexandre Herchcovitch esteve no estande do Sebrae-Rio Grande do Norte para falar sobre seu trabalho com 15 marcas, entre antigas e mais novas, do estado. Contratado pela instituição, ele atuou como mentor do projeto “Natal pensando moda”, em que analisou o perfil de cada uma delas para iniciar um aconselhamento sobre processos criativos que tivessem como ponto de origem os saberes e fazeres potiguares.

“Conhecendo de perto cada empresa, você pode verificar as oportunidades, seja criando novas linhas ou produtos, aproveitando melhor as matérias-primas locais ou aprimorando o estilo”, explicou. De pijamas à bijuterias, passando por moda praia, acessórios e upcycling em jeans, cada marca evoluiu de uma forma.

Seis delas estavam expostas no espaço colaborativo no Minas Trend, como a MJ Design, de Maju Macedo, fundada há dois anos: além das bijuterias, que eram seu carro-chefe, ampliou o leque com chapéus, pareôs e bolsas em palha de buriti. “Essas flores em veludo e as peças elaboradas com vidro líquido são inspiradas na flora potiguar, como a orquídea cattleya, a xanana, a flor do Baobá e a de cacto”, ela pontua, afirmando que o ponto mais positivo da mentoria foi constatar que sua marca podia ir além na criação e agregar novos produtos. A coleção se chama “Sertão em pétalas”.

Desde que conseguiu sua marca de volta, há cerca de um ano e meio, em uma aproximação com a Inbrands, Herchcovitch deu continuidade aos licenciamentos com seu nome, retomando algumas parcerias bem conhecidas do público, como Zelo e Tok Stok, entre outras, retomando também o trabalho de consultorias de forma mais efetiva. n