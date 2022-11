Modem (foto: Cássia Tabatini/divulgação)



A 54ª. Edição do SPFW – São Paulo Fashion Week, realizada entre os dias 16 e 20 deste mês voltou à proposta antiga. O espaço foi transformado em hub, com salas de desfile, lounges de patrocinadores e uma ocupação artística, com exposição de murais, instalações e pinturas e onde aconteceu a maior parte dos 48 desfiles, 43 dos quais presenciais. Na passarela, a criatividade da moda nacional, que inspira o estilo nacional