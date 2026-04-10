Mineira Chico Rei lança camisa vermelha do Brasil para a Copa do Mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A marca mineira Chico Rei ampliou sua coleção dedicada à Copa do Mundo de 2026 com o lançamento de uma camisa vermelha inspirada na seleção brasileira. A novidade surge a partir de um debate popular entre torcedores nos últimos meses sobre a possibilidade de um uniforme nessa cor.

A discussão ganhou força nas redes sociais com especulações sobre um uniforme alternativo vermelho, uma ideia que não foi levada adiante oficialmente. O tema, no entanto, dividiu opiniões e mostrou diferentes pontos de vista entre os torcedores.

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Com a desistência da CBF em produzir a nova cor, a Chico Rei decidiu apostar em sua própria versão da camisa. A proposta do lançamento é explorar a relação entre tradição e reinvenção, elementos presentes na cultura do futebol.

Símbolo da paixão do torcedor

Os uniformes da seleção brasileira, ao longo das décadas, se tornaram símbolos mundiais, mas também abriram espaço para interpretações e versões alternativas criadas pelos torcedores.

“O futebol sempre foi movido por emoção. A ideia da camisa vermelha reflete esse movimento, assim como se apropria e traz de volta as brasas incandescentes do torcedor brasileiro”, afirma Vitor Vizeu, diretor de marketing da Chico Rei.

Segundo Vizeu, a marca quis explorar a criatividade para ver qual seria o resultado da camisa que tomou conta das redes. O produto já está disponível no site chicorei.com.

A Chico Rei é uma marca brasileira de moda acessível focada no consumo consciente. A matéria-prima das camisetas possui os selos Better Cotton Initiative e PETA Approved Vegan. A empresa também adota a iniciativa Zero Plástico em todos os pedidos e incentiva a reciclagem por meio de cooperativas.

Desde 2020, a marca mantém uma fábrica na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, onde capacita e oferece oportunidade de trabalho para pessoas privadas de liberdade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.