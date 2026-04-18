Moda na Copa 2026: como o Brasil dita as regras do estilo global

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um evento que vai muito além dos gramados, consolidando-se como um dos principais motores de tendências na moda global: impulsiona estéticas e reposiciona o sportswear como protagonista nos guarda-roupas.

Peças tradicionalmente ligadas ao futebol, como jerseys e agasalhos esportivos, ganham status fashion e transitam do street style ao luxo. O movimento reflete uma mudança no consumo, com o público buscando expressar identidade e pertencimento.

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Nesse cenário, o Brasilcore surge como um dos fenômenos mais relevantes. A tendência explodiu na Copa de 2022, com o verde e o amarelo sendo adotados por turistas e em looks do dia a dia no exterior. Cores vibrantes e símbolos nacionais ultrapassam fronteiras e colocam o Brasil no centro da estética global.

O segmento de roupas esportivas, impactado por eventos como a Copa, segue em expansão. Uma pesquisa da Global Market Statistics projeta um crescimento acima de 14% ao ano até 2035 para o setor.

Para Elizangela Gomes, professora da escola de moda Sigbol, o fenômeno vai além da estética. "A Copa do Mundo transforma o esporte em linguagem cultural global. A moda absorve esse movimento e traduz em peças que combinam performance, identidade e desejo. O Brasil ganha protagonismo porque entrega autenticidade, algo cada vez mais valorizado pelo consumidor."

Quatro tendências de moda para a Copa

Elizangela Gomes lista as principais apostas para o período:

Jersey como peça fashion: as camisas de futebol deixam de ser exclusivas das arquibancadas e compõem looks urbanos e sofisticados. Customizações e sobreposições transformam a peça em item-chave do guarda-roupa.

Brasilcore e identidade: verde, amarelo, estampas tropicais e a bandeira do Brasil dominam coleções e redes sociais. A estética tem sido aderida até mesmo por quem não é brasileiro.

Customização de luxo: peças que remetem à torcida brasileira são transformadas em itens mais sofisticados. Um exemplo viral é a aplicação de strass em camisetas, que deixam o visual mais elegante.

Acessórios: a tendência aparece em cases de celular, charms para bolsas e celulares, além de bucket hats de crochê com as cores da bandeira. Colares, brincos e outros itens com referências ao Brasil também estão em alta. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.