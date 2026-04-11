"Ele tem dois meses": Ancelotti deixa em aberto convocação de Neymar para Copa do Mundo

O técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti deixou em aberto as chances de Neymar ser incluído na lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026, segundo entrevista concedida ao L'Équipe e publicada neste sábado (11).

"Ele está sendo avaliado no momento pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) — e por mim — e ainda tem dois meses para provar que possui condições físicas para disputar a próxima Copa do Mundo", disse 'Carletto' ao jornal esportivo francês.

Neymar, de 34 anos e maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols em 128 jogos, ficou de fora da mais recente lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, e ainda não recuperou sua melhor forma física.

Em seu retorno ao Santos, 'Ney' terá apenas cerca de dez jogos, entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, para convencer Ancelotti a incluí-lo na lista de convocados para o Mundial, que está prevista para o dia 19 de maio.

"Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. É um talento extraordinário, e é natural que as pessoas acreditem que ele possa nos ajudar a vencer a próxima Copa do Mundo", acrescentou o treinador italiano.

Ao ser questionado se o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain precisava estar no auge de sua forma física para ser convocado, Ancelotti admitiu não saber a resposta, mas expressou sua convicção de que "ele é capaz de voltar a 100%".

"Já disse isso em diversas ocasiões, e é algo bastante claro: convocarei os jogadores que estiverem fisicamente preparados. Após a lesão no joelho, Neymar teve um bom retorno, está marcando gols. Ele deve seguir nesse caminho e aprimorar sua condição física. Está no caminho certo", afirmou.

Ancelotti, que pela primeira vez na carreira comanda uma seleção, falou ainda sobre as perspectivas de outras figuras importantes, como o veterano zagueiro Thiago Silva.

"Nunca olho a data de nascimento no passaporte. Todo jogador brasileiro pode aspirar a integrar a lista de convocados para a Copa do Mundo. Não importa se ele tem 41 anos. Se ele merecer estar lá, ele estará".

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey–Nova York, no dia 13 de junho, integrando o Grupo C, que divide ainda com Haiti e Escócia.

Nesta semana, Neymar não viajou ao Equador com o Santos para um jogo da Copa Sul-Americana, que terminou em derrota para o Cuenca, uma decisão tomada por seu técnico Cuca, para aprimorar seu condicionamento.

O astro brasileiro terá outra oportunidade de entrar em campo neste sábado, contra o Atlético-MG, e novamente na próxima semana, quando o Santos receber a equipe paraguaia Deportivo Recoleta pela competição continental.

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